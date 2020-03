"Ecco la pizza Corona con Covid-19": uno spot satirico trasmesso dalla rete francese Canal+ che ironizza sul Coronavirus e su un tipico prodotto gastronomico italiano, la pizza, ha fatto sfiorare l'incidente diplomatico tra Francia e Italia, provocato lo sdegno di cittadini italiani sui social, sbigottito creativi e pubblicitari.

Il video mostra un pizzaiolo italiano intento a preparare una pizza 'condita' con il nuovo Coronavirus, ovvero il suo sputo. Dopo le proteste bipartisan dei politici italiani e l'intervento della Ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, è stato rimosso e sono arrivate le scuse.

Coronavirus, satira sull'Italia con video su Canal +

Il video della vergogna è andato in onda lo scorso 29 febbraio nel corso di 'Groland Le Zapoi', storica trasmissione satirica francese di Canal Plus, la prima pay tv francese, ed era stato inizialmente pubblicato sulla pagina Facebook dello show. Nelle immagini, c'è un pizzaiolo italiano che tossisce e sputa sulla pizza. Mentre un raccapricciante 'sputo verde' finisce sull'impasto pronto ad essere infornato, scorrono le scritte con i colori della bandiera italiana, 'Corona pizze' e 'Covid19'.

Una voce femminile fuori campo commenta: "Ecco la nuova pizza italiana che farà il giro del mondo, la pizza al Coronavirus".

Nello stesso programma, era stata fatta anche la parodia sulle misure di sicurezza in Francia e controlli a distanza con droni e termometri. Rivalità e punzecchiature con i cosiddetti 'cugini d'oltralpe' non sono certo nuove. In questo caso, però, la satira ha scosso l'Italia.

Oltre che di cattivo gusto è apparsa discriminatoria, perché lascia intendere che gli italiani sarebbero untori su scala planetaria in un momento in cui il nostro Paese è messo a dura prova dall'emergenza sanitaria e tutti gli sforzi sono applicati a contenere il contagio.

Pizza al Coronavirus, Ministra Bellanova: 'Canal Plus si scusi con 60 milioni di italiani'

Attraverso i social, la Ministra Bellanova ha definito "vergognoso e raccapricciante" il video trasmesso dalla tv francese in un momento di crisi e difficoltà che coinvolge non solo l'Italia ma l'Europa intera.

La ministra ha parlato di fakenews atte a diffondere paura e legittimare la concorrenza sleale. Ha precisato che, come ribadito più volte dalle autorità europee ed internazionali, il coronavirus non si trasmette tramite cibo. Inoltre, i prodotti italiani "sono sicuri, di altissima qualità, e lo certificano i controlli che effettuiamo ogni giorno, fra i più stringenti al mondo".

Bellanova ha dichiarato di aver attivato i canali diplomatici per segnalare il contenuto mandato in onda e chiederne il ritiro, e ha preteso le scuse a nome di 60 milioni di cittadini italiani, "lavoratori, imprenditori, produttori che, con il loro video disgustoso, sono stati offesi".

Per prime, sono arrivate le scuse dell'ambasciata di Francia in Italia che si è dissociata dalla satira della trasmissione tv perché "non corrisponde in alcun modo al sentimento delle autorità e del popolo francesi". L'ambasciata ha espresso a la propria solidarietà all’Italia di fronte all’emergenza legata al coronavirus. A seguire, con una nota, un portavoce del gruppo televisivo francese ha inviato le scuse di Canal+ agli italiani "per la trasmissione di una breve sequenza di pessimo gusto". La sequenza è già stata rimossa da tutte le repliche e riproduzioni del canale e in pomeriggio l'emittente ha inviato una lettera di scuse all'ambasciatore italiano a Parigi.

Il video andato in onda in Francia durante una trasmissione di Canal+ è VERGOGNOSO e RACCAPRICCIANTE. Pretendiamo delle scuse!#LItaliafabenehttps://t.co/dKHuXOfDJB pic.twitter.com/KuqFq3VdjR — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) March 3, 2020

Coronavirus e satira francese, protesta politica corale

La protesta politica è stata corale ed ha riguardato tutto l'arco parlamentare italiano. Il deputato dem, Emanuele Fiano, ha definito il video francese che irride l'Italia "irricevibile", e preteso le scuse. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha pubblicato il video sul suo account Twitter definendolo "disgustoso" e manifestando il suo disprezzo "per gli autori di questa immondizia anti italiana" che insinua che i prodotti made in Italy siano contaminati dal coronavirus.

Sulla stessa linea, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha twittato: "Con l’emergenza che purtroppo si diffonde in tutta Europa, questa 'satira' sull’Italia contaminata andata in onda in Francia mi pare disgustosa". E Luca Squeri, deputato di Forza Italia, ha parlato di satira inaccettabile chiedendosi se questa sia la solidarietà all'interno dell'Unione Europea.

Su Facebook, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha scritto che "prendersi gioco degli italiani in questo modo, con l'emergenza del coronavirus che stiamo affrontando è profondamente irrispettoso". Di Maio ha subito attivato l'ambasciata italiana a Parigi e ha invitato gli autori del programma francese a venire in Italia a mangiare una pizza come non l'hanno mai mangiata, eccellenza senza pari nel mondo.