Era una rapina, si è trasformata in tragedia che, nel tempo, rischia di diventare una polemica politica. È quanto si sta delineando attorno alla vicenda che, negli ultimi giorni, ha visto coinvolti un giovane carabiniere ventitreenne ed un rapinatore di quindici anni a Napoli. Quest'ultimo è finito ucciso dal militare in borghese. Nei confronti dell'uomo dello Stato sarà aperta un'indagine per constatare la possibilità che possa essersi configurato un reato di omicidio volontario. Un episodio in cui Matteo Salvini si è schierato "senza se e senza ma" dalla parte del Carabiniere.

Non manca, però, chi ritiene giusto aprire quantomeno un procedimento di accertamento di eventuali colpe da parte del militare o chi, come rivelato dagli screenshot postati dal numero uno della Lega, ha attaccato pesantemente l'ex Ministro dell'Interno per la posizione manifestata.

Salvini ha pubblicato un trittico di foto

Nel post di Matteo Salvini c'è un collage di foto, esattamente tre. Nella prima c'è lo stato che suona come un duro attacco nei confronti dell'ex Ministro dell'Interno, nella seconda un'istantanea richiama la sfida nei confronti di Potere al Popolo da parte del soggetto e nell'ultimo scatto c'è un'immagine più ampia della persona chiamata in causa da Matteo Salvini.

Nella ricostruzione fornita dal leghista pare si tratti di un uomo che aspirava a diventare consigliere comunale in Toscana.

Quello che, però, Matteo Salvini intende mettere in risalto è lo status che gli è stato dedicato. "Ma se domani - si legge - uno si alza e spara in testa a Salvini, perché ha rubato 49 milioni di euro dalle tasche degli italiani, che succede?". Un pensiero che rivela due cose.

La prima è l'accostamento tra il quindicenne rapinatore e l'eventuale responsabilità del leader della Lega in quella che sarebbe stata l'ormai celeberrima vicenda dei 49 milioni che il Carroccio sarà chiamato a restituire. L'altra, invece, è evidentemente una frecciata rispetto al fatto che l'ex Ministro dell'Interno avrebbe giustificato senza se e senza ma la reazione del Carabiniere al tentativo di rapina subito.

Salvini dice che i toni della sinistra sono il 'peggio'

Non è mancata la reazione piuttosto piccata da parte del leader della Lega. "Questo signore - replica Salvini - è stato anche aspirante consigliere comunale in Toscana". Poi passa all'attacco, levandosi forse qualche sassolino della scarpa tenuto conto che dalla parte avversa arrivano critiche nei confronti dei suoi toni. "L'odio, la violenza, delinquenza verbale - scrive il leghista - di certa sinistra fanno davvero schifo, sono il peggio dell'Italia".