"Sono ore molto difficili per noi, i nostri figli, i nostri genitori e i nonni. Dobbiamo avere la forza e la lucidità per affrontare la situazione per quella che è". A parlare è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che evidenzia, in un messaggio su Facebook, che sono ore molto delicate per il nostro Paese. "Forse - dice Renzi - tra quelle più delicate nella storia recente d'Italia, perché l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus non è ancora arrivata al picco".

E Renzi tiene a specificare tre punti che caratterizzeranno il suo impegno e quello di Italia Viva e lancia la candidatura di Guido Bertolaso per dare una mano a Palazzo Chigi, uomo che conosce bene le situazioni di emergenza.

Renzi: 'Dobbiamo seguire le regole che ci dà il Governo, altrimenti è anarchia'

Per Renzi il primo concetto che deve passare è che bisogna seguire le regole che il governo ha dato. Se in una situazione di emergenza non si seguono le regole, è anarchia. Bisogna rispettare i decreti che ha fatto il governo. "Ognuno - dice Renzi - può avere le sue opinioni, c'è chi avrebbe fatto certe cose e chi altre. Ma quello che è stato fatto va rispettato".

E Renzi lancia la sua proposta: "Penso che il Governo debba farsi aiutare da personalità capaci di gestire comunicazioni e processi in situazioni di emergenza.

Ci vogliono persone che abbiano esperienza nella gestione delle crisi, ci vuole uno come Bertolaso per dare una mano a Palazzo Chigi". O - aggiunge Renzi - "ci vuole proprio Guido Bertolaso, una persona che ha dimostrato di essere capace di lavorare con tutti i Governi e anche mettere mano nella comunicazione istituzionale che è molto importante soprattutto nei tempi di crisi".

Il leader di Italia Viva: 'Sull'economia subito misure per garantire liquidità a famiglie e aziende'

Renzi poi passa a parlare di economia, settore che, a suo giudizio, è quello che riguarda di più la Politica in questa fase. "Il momento di intervenire è adesso - arringa Renzi nel suo video su Facebook - o perdiamo un pezzo importante delle imprese di questo paese. Mercoledì parlerò in Senato votando a favore della richiesta del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri di avere più deficit in Europa.

Ma interverrò anche per dire che occorre più liquidità immediata per le famiglie, perché se uno fa la guida turistica e non c'è più un turista neanche a pagarlo, come fa? E questo vale per le piccole imprese. Bisogna intervenire con gli strumenti della cassa integrazione. Questa, dagli esperti, è definita una crisi a V, devastante all'inizio poi si risale velocemente. Il problema - analizza Renzi - è arrivare al momento più basso della V con le aziende ancora vive. Questo paese ha una straordinaria forza in tanti aspetti, penso a medici, infermieri, ricercatori, farmacisti in prima linea in questo momento.

L'Italia è più grande anche del coronavirus, però bisogna agire subito'.