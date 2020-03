In leggera flessione i principali cinque partiti italiani (Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Forza Italia), in crescita sia Sinistra Italiana-Articolo Uno che Italia Viva di Matteo Renzi. Sono questi i dati principali che emergono dal consueto sondaggio elettorale realizzato da Swg per il telegiornale de La7 e divulgato nel corso dell'edizione serale del 9 marzo del notiziario diretto da Enrico Mentana.

La visibilità, per ovvi motivi legati all'emergenza sanitaria in corso, del ministro della Salute Roberto Speranza sta incrementando i consensi della formazione Politica della Sinistra.

Così come l'attivismo di Renzi, che ha proposto domenica Guido Bertolaso come super consulente per l'emergenza del Governo, è premiato dai sondaggi in crescita per Italia Viva.

In leggera flessione tutti i grandi partiti a partire dalla Lega che resta però di gran lunga la prima forza nazionale

Nella rilevazione Swg per La7 tutti i principali cinque partiti italiani sono dati in flessione, mentre c'è un aumento dei consensi per le forze minori. Difficile dare un'interpretazione a questi dati visto che il calo è generalizzato sia tra le forze che al momento sostengono il Governo (Movimento 5 Stelle e Partito Democratico) che quelle che sono all'opposizione (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia).

Il dato di chi si dice indeciso o non intenzionato ad andare a votare è pari al 40%.

Il contesto è molto incerto e dominato dall'emergenza sanitaria, le polemiche sembrano essere più sopite e vi è stato anche il rinvio del referendum confermativo della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari.

Nel sondaggio, la Lega è data come primo partito al 30,6%, perdendo uno 0,3% rispetto alla rilevazione del lunedì precedente.

E' in calo anche il principale inseguitore della Lega: il Partito Democratico passa dal 19,9% al 19,6%.

In discesa dello 0,3% anche il Movimento 5 Stelle che passa dal 13,7% al 13,4%. Meno marcata la flessione di Fratelli d'Italia ma, dopo tanta crescita, c'è uno 0,1% in meno anche per la forza guidata da Giorgia Meloni, che si piazza al 12,0%. Quarto posto per Silvio Berlusconi e Forza Italia che però scende dal 5,7% del 2 marzo al 5,5% di questo lunedì.

Aumentano i consensi per SI-Articolo Uno ed Italia Viva di Matteo Renzi

La prima forza che fa segnare il segno positivo è Sinistra Italiana-Articolo 1: il gruppo politico del Ministro della Salute Roberto Speranza passa dal 3,6% al 3,8%. Sale dello 0,3% Italia Viva, il partito di Matteo Renzi è ora quotato al 3,5%.

Azione di Carlo Calenda si porta al 2,9% crescendo di un decimale, mentre sia i Verdi che +Europa guadagnano lo 0,2% ciascuno, assestandosi rispettivamente al 2,4% e 2,3%. Scende leggermente invece Cambiamo!, di Giovanni Toti, che ora sarebbe all’1,1%