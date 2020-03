La Lega sempre primo partito italiano, anche se in leggero ribasso, il Partito Democratico segue a distanza anche se in avvicinamento, mentre sarebbe sempre minore il margine di differenza tra il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Sono questi i dati più interessanti di un sondaggio realizzato da Emg Acqua e illustrato in diretta da Serena Bortone nella trasmissione Agorà su Rai 3 ieri 5 marzo.

Oltre a questi dati c'e anche da notare che il 41,6% del campione interpellato ha espresso di essere indeciso fra i vari partiti o di non voler votare.

Un dato sicuramente rilevante su cui tutte le forze politiche dovranno riflettere.

Lega in leggera flessione ma sempre il primo partito italiano

La prima forza politica italiana come consenso nei sondaggi è sempre la Lega, che viene quotata da Emg Acqua al 29,6%. Leggera flessione per il partito di Matteo Salvini con uno 0,5% in meno rispetto alla rilevazione della settimana precedente, anche se il Carroccio resta molto saldamente il primo partito italiano.

Si avvicina il Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti, che rimane sostanzialmente stabile con il 21,3% dei voti, uno 0,1% in più rispetto a sette giorni fa.

Il divario con la Lega si starebbe quindi riducendo. Al terzo posto, al momento, regge il Movimento 5 Stelle: i pentastellati arrivano al 14,7%, una crescita di uno 0,1% per un partito che sta vivendo una fase molto travagliata della sua storia. Rimane molto lontano il 33% delle elezioni politiche del 2018. Anzi, la forza retta ora da Vito Crimi, è sempre più tallonata da Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni continua ad accelerare nelle rilevazioni ed ora è quotata al 12,4%, una crescita di quasi mezzo punto percentuale rispetto alla settimana precedente.

Forza Italia si trova al 6,1%, il partito di Silvio Berlusconi è ormai stabilmente la terza forza della propria coalizione (in calo dello 0,3% in sette giorni), ma sommando i consensi delle tre principali forze di centrodestra, l'alleanza supererebbe di poco il 48%.

Italia Viva di Matteo Renzi quotata sopra il 5%

Ottime notizie per Matteo Renzi e Italia Viva. L'istituto diretto da Fabrizio Masia, attribuisce il 5,1% alla forza Politica guidata dall'ex Presidente del Consiglio, un +0,1% rispetto alla precedente rilevazione.

Questa risulta essere una delle percentuali più alte fra quelle che i vari istituti di ricerca italiani hanno assegnato al partito renziano nelle ultime settimane.

Il sondaggio Emg Acqua poi attribuisce a La Sinistra il 2,9%, mentre Azione dell'ex ministro Carlo Calenda è data al 2,2%.

Europa Verde varrebbe invece l'1,9%, mentre Più Europa di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova è stimato all'1,8%. Invece Cambiamo! di Giovanni Toti è dato allo 0,7%. Mentre tutti gli altri partiti minori, se sommati fra loro, secondo il sondaggio Emg Acqua, arriverebbero all'1,3%.