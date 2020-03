Secondo l'ultimo sondaggio politico di Ixè, svolto per il programma tv Rai Cartabianca del 3 marzo, la Lega scende nelle intenzioni di voto degli italiani. A guardare i dati di questa rivelazione, in questo momento, sembrano rafforzarsi i partiti che sostengono l'attuale governo Conte Bis. E anche il consenso verso gli esponenti della maggioranza di governo, incluso lo stesso Presidente del Consiglio, sembrano essere in crescita. Mentre sul tema Covid-19, più della metà degli intervistati è dell'idea che finora ci sia stato un clima di allarmismo eccessivo in Italia.

I dati dei partiti secondo l'ultimo sondaggio Ixè

Secondo i dati dell'ultimo sondaggio Ixè, condotto per il programma Cartabianca, si registra un calo della Lega. Il partito di Matteo Salvini appare in calo e si attesta al 27,2% (-0,5% rispetto alla settimana precedente). Sempre nel centrodestra si registra un calo per Fratelli d'Italia che arriva al 13,4% (-0,3% in sette giorni). Forza Italia invece è in crescita e arriva al 6,2% (ovvero +0,3%).

Per quanto riguarda invece i partiti che danno il loro appoggio all'attuale governo il Partito Democratico arriva al 22% (in crescita dello 0,4%).

Sale il Movimento Cinque Stelle che arriva al 15,7%, rispetto al 15,4% della scorsa settimana. Lieve calo per Italia Viva di Matteo Renzi che registra il 2,8% (-0,2%) e in questa rivelazione è a pari merito con La Sinistra (che è in crescita dello 0,3%).

La fiducia nei leader politici

Andando a vedere invece il dato relativo alla fiducia nei singoli leader politici, è in crescita il consenso verso gli esponenti governativi di primo piano, a cominciare dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la cui fiducia è al 40%.

A seguire troviamo Nicola Zingaretti del Partito Democratico al 28% e poi Luigi Di Maio con il 22%. L'ex premier Matteo Renzi invece si attesa intorno al 12%.

Nello schieramento del centrodestra invece i leader politici si confermano stabili rispetto a quella che è stata la precedente rivelazione. Giorgia Meloni ha la fiducia del 33% degli intervistati, due punti in più rispetto al segretario della Lega Matteo Salvini che si attesta al 31%, mentre Silvio Berlusconi invece è al 18%.

Il dato della percezione degli italiani sul coronavirus

Il sondaggio di Ixè ha toccato anche il delicato tema della diffusione del coronavirus. Quasi la metà degli intervistati (il 49%) sembra preoccupata, ma in modo lieve e moderato. Soltanto il 14% delle persone afferma di essere seriamente preoccupata.

Considerevoli poi un altro dato, relativo al clima di incertezza e paura che c'è stato finora nelle ultime settimane: per il 59% degli intervistati finora si è trattato di allarmismo eccessivo. Comunque il Covid-19, secondo il 64% del campione, avrà gravi ripercussioni anche dal punto di vista economico.