Vittorio Feltri, servendosi di Twitter, manifesta quella che sembra una critica nei confronti di Otto e mezzo e Lilli Gruber. Nel corso della trasmissione di La 7, martedì 14 aprile, è andato in scena un dibattito acceso tra Marco Travaglio e Alessandro Sallusti. I due giornalisti si sono confrontanti sulla possibilità che la Lombardia come regione abbia delle responsabilità sui numeri sensibilmente peggiori rispetto a tutte le altre sull'emergenza sanitaria in corso. Il direttore di Libero si schiera apertamente dalla parte del collega de Il Giornale, non gradendo probabilmente il fatto che, durante l'esposizione del suo ultimo concetto, sia stato quasi fermato da Lilli Gruber per lanciare un servizio del giornalista Paolo Pagliaro su Conte.

Per Sallusti la Lombardia è come se avesse subito un terremoto

Quella di Marco Travaglio, negli ultimi giorni, è stata una delle voci più dure nei confronti della gestione lombarda dell'emergenza sanitaria. Spesso ha avuto parole particolarmente critiche nei confronti della gestione del governatore Attilio Fontana e dell'Assessore al Welfare Giulio Gallera. Alessandro Sallusti, rispondendo ad alcune esternazioni del collega, ha sottolineato come i numeri della Regione Lombardia siano ascrivibili quasi ad una fatalità.

Non a caso ha fatto il paragone con il terremoto de L'Aquila. A suo avviso, chiedersi il motivo per il quale siano morte più persone nella città abruzzese per il terremoto del 2009 che a Bologna sarebbe, ad esempio, assurdo, considerato che il sisma ha fatto più danni nella città più vicina all'epicentro. Nel caso dell'emergenza sanitaria attuale, Sallusti ha sottolineato come la deflagrazione reale del fenomeno abbia avuto origine in Lombardia.

Feltri si schiera dalla parte di Sallusti

L'intervento di Alessandro Sallusti è stato seguito dalle parole di Lilli Gruber che ha chiuso il dibattito per motivi legati alla ristrettezza dei tempi televisivi. "Adesso - ha detto - siccome non posso riaprire il dibattito, non è proprio in questi termini la questione". Successivamente ha dato appuntamento al giorno dopo e lanciato il servizio di Paolo Pagliaro in cui si è sottolineato come bisognerebbe indignarsi poco per il comportamento di Conte durante i suoi discorsi in tv alla luce di precedenti come quelli di Francesco Cossiga e Silvio Berlusconi che, a dire della firma del servizio, non facevano diversamente.

Concetto che, probabilmente, non trova grande approvazione in Vittorio Feltri che, in un tweet, manifesta disapprovazione per l'interruzione di Sallusti ed il lancio del servizio, arrivando quasi a redarguire Lilli Gruber. "Travaglio - scrive Feltri su Twitter - se la prende con la Lombardia per il virus e dimentica che questa regione ha 10 milioni abitanti, mentre le altre regioni ne hanno molti di meno. Ha ragione Sallusti cara Gruber, altro che il punto di Pagliaro".