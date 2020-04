E' un Silvio Berlusconi colmo di gratitudine quello che in collegamento telefonico con la trasmissione diMartedì, in onda su La 7 nella serata di martedì 14 aprile, si è rivolto a Giovanni Floris chiedendogli di salutare Pierluigi Bersani.

L'ex Segretario del Pd - che sarebbe arrivato dopo di lui in collegamento con il programma - è stato dunque calorosamente salutato da Berlusconi che ha raccontato di ricordarsi sempre con piacere di quando, dopo l'attentato subito in piazza Duomo a Milano nel 2009, Bersani lo andò a trovare in ospedale tenendogli persino la mano per mezz'ora.

Chiaro il riferimento all'attentato subito ormai 11 anni fa nel quale il suo volto venne sfigurato dal lancio di una statuina.

Berlusconi: 'In questi tempi bisogna fare una opposizione responsabile'

Oltre a questo curioso retroscena, Berlusconi ha anche parlato del modo di fare opposizione in un frangente nel quale Forza Italia si sta caratterizzando per l'utilizzo di un profilo meno aggressivo rispetto a quelli di Lega e Fratelli d'Italia. L'ex leader del centro destra ha evidenziato che in queste fasi di emergenza serve principalmente un'opposizione che sia responsabile, che non faccia azioni di ostruzionismo e che si stringa attorno alle istituzioni che devono affrontare quella che è a tutti gli effetti una crisi sanitaria ed economica senza precedenti.

Interpellato anche sul Mes, il leader di Forza Italia si è rivolto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte consigliandogli di usare i 36 miliardi di euro che vengono messi a disposizione dal Mes tutti per la sanità.

Proiettandosi al futuro Berlusconi ha poi dichiarato che ci vorrà un Governo che sia veramente rappresentativo delle posizioni e del volere degli italiani, il tutto comunque sempre in un clima di collaborazione piena verso Conte che in questo momento va aiutato, secondo l'ex Premier, 'a non commettere gli errori che sta commettendo'.

Berlusconi: 'In Lombardia tempesta perfetta ma si è risposto al meglio a una emergenza senza precedenti'

Come noto, la Lombardia è al centro dell'epidemia di questi mesi: al riguardo l'ex presidente del Consiglio ha però sottolineato che si è risposto in maniera perfetta a una emergenza e a una situazione che non hanno precedenti nella storia d'Italia. Sul territorio lombardo, secondo Berlusconi, si è scatenata una sorta di tempesta perfetta che più di tutte sta mettendo a dura prova Milano, in merito alla quale l'ex Premier non ha mancato di evidenziare alcune preoccupazioni circa l'andamento dei contagi.

Berlusconi si è comunque detto soddisfatto di come abbia risposto la Regione, sottolineando come abbia dato prova di grande capacità di reazione in un momento di estrema difficoltà. In chiosa il leader di Forza d'Italia ha espresso un parere sulla patrimoniale proposta dal Pd: secondo l'ex Premier è come se il paese fosse in guerra e nessun paese in guerra ha mai coperto le spese con nuove tasse.