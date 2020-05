Lo scorso 26 aprile Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ndr) recante ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione della pandemia di Coronavirus, che sono entrate in vigore dal 4 maggio e su cui, in questi giorni, non sono mancate polemiche. Come quella che, in diretta su Facebook, ha sollevato il primo cittadino di Messina, sulla possibilità d'incontro per i congiunti - che vivano nella stessa regione - prevista nel noto Dpcm.

Il quale ha intanto subito delle modifiche, non ancora pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nel frattempo nel suo ultimo intervento, Cateno De Luca ha invitato gli utenti all'osservanza dell'astinenza sessuale, dividendo l'opinione del web.

Cateno De Luca provocatorio in una nuova diretta

Tra le disposizioni del Dpcm firmato da Conte il 26 aprile sono previsti, oltre alla possibilità d'incontro per i "congiunti" - nella cui accezione sono da intendersi i familiari, conviventi, compagni (non amici, ndr) che abbiano un rapporto affettivo stabile e non occasionale, l'obbligo d'indossare la mascherina nei luoghi chiusi, evitare gli assembramenti e, ancora, che venga rispettata la regola della distanza interpersonale di almeno un metro tra un soggetto all'altro, anche tra le mura di casa.

Disposizioni a margine delle quali, nella videodiretta postata su Facebook, il sindaco di Messina ha invitato in modo perentorio tutti alla castità. Questo, con l'intento di far mantenere la debita distanza antivirus tra la gente, anche nell'intimità. "Dobbiamo fare astinenza al cubo - ha esclamato con tono provocatorio De Luca, nell'intervento -. Non sono ammessi abbracci, né baci, così come non è consentito fare altro!".

E, a chiusura del suo discorso, ha sottolineato che per i trasgressori dell'astinenza - da lui impartita ai concittadini messinesi - è prevista una multa. "Dobbiamo fare astinenza al cubo! - ha concluso -. Quindi, per intenderci, guai a chi viola l’ordine dell’astinenza. A casa state attenti. Un metro anche a letto”.

Il sindaco di Messina silura Giuseppe Conte

Nel corso della sua nuova diretta, il primo cittadino di Messina ha invitato il web all'osservazione dell'astinenza fino alla fine di ottobre.

"Visto che il mio sosia (Conte, ndr) non ha avuto il coraggio di dirvelo - ha dichiarato, lanciando l'ennesima provocazione al premier -, ve lo dico io. Che fino al 31 ottobre si fa astinenza”.

Alla luce delle ultime dichiarazioni di Cateno De Luca, va ricordato che nella conferenza tenuta sul Dpcm firmato il 26 aprile Conte ha invitato i cittadini del Belpaese a non approfittare dell'allentamento delle restrizioni previsto per la Fase 2 della pandemia. "Se ami l'Italia, mantieni le distanze", ha affermato.

De Luca sogna la forma perfetta per l'estate

In uno dei suoi ultimi scatti postati sul suo profilo Instagram, Cateno De Luca appare immortalato mentre indossa la mascherina antivirus e mostra agli utenti la sua bicicletta.

E nella descrizione dello scatto in questione si legge un messaggio destinato agli utenti. "Buongiorno! - sono le parole che De Luca ha rivolto al web, senza nascondere la sua volontà di tornare in forma in vista dell'estate -. Portiamo la bici a sistemare! In questi mesi ho conquistato tre chili ed ora devo trovare la soluzione per farli sparire! Anche se ancora non sappiamo se potremo andare al mare a 'mostrar le ch...e chiare'. Intanto, cerchiamo di riprendere la nostra giusta forma fisica!