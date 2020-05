Nel Dpcm del 26 aprile si specifica che, per contenere la diffusione del Coronavirus, è obbligatorio, su tutto il territorio italiano far uso dei dispositivi di sicurezza per le vie respiratorie, ovvero delle mascherine, all'interno di luoghi chiusi pubblici (inclusi i mezzi di trasporto) e in tutte le situazioni in cui si è impossibilitati a garantire la distanza di sicurezza. Lo stesso articolo 3, comma 2 specifica che sono sottoposti a quest'obbligo tutti i bambini di età superiore a sei anni, mentre non rientrano i disabili che hanno patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Le regole da rispettare per la scelta di mascherine per bambini

Le mascherine per bambini devono avere le stesse caratteristiche di quelle per gli adulti, ma devono essere di taglia inferiore per aderire perfettamente al viso. Se per un adulto la misura consigliata è di 15×30 cm, per il bambino si scende sui 12x25 cm. Ovviamente si tratta di una misura media, come spiega l'Acp, che va rapportata anche all'età del bambino. La mascherina dovrebbe aderire perfettamente al viso e coprire il naso e la bocca.

Le raccomandazioni dell'Acp sull'uso della mascherina

Un altro requisito indispensabile è che il bambino non deve mai toccarle, neppure per rimuoverle. L'Associazione Culturale dei Pediatri raccomanda che "la mascherina deve coprire perfettamente le vie respiratorie" e aggiunge che "prima di applicarla è necessario lavarsi le mani per una ventina di secondi". Inoltre, la mascherina va rimossa a partire dal raccordo dietro alle orecchie e non è obbligatorio usarla a casa, se non ci sono contagiati.

Anche all'aria aperta non è necessaria se il bambino riesce a tenere, mentre gioca, una distanza di almeno due metri dagli altri.

Vincenzo De Luca: 'Sanzioni per chi non indossa la mascherina'

Il Governatore della Campania è intervenuto su Facebook proprio sull'utilizzo della mascherina: "Nella nostra Regione effettueremo verifiche ogni 14 giorni e nel caso il numero dei contagi dovesse aumentare, noi interverremo immediatamente".

Vincenzo De Luca ha aggiunto che chi sarà trovato in strada senza la mascherina subirà delle sanzioni, perché chi non ottempera a tale obbligo "dimostra di non avere rispetto degli anziani, dei bambini e dei sacrifici che noi abbiamo fatto come Regione per garantire le mascherine a tutti".

De Luca: 'Abbiamo distribuito 400 mila kit'

"Abbiamo fatto una gara per acquistare velocemente le mascherine dai 4 agli 8 anni e dai 9 ai 16 anni. Usando l'anagrafe vaccinale abbiamo spedito alle famiglie un kit di due mascherine alle famiglie, per i loro bambini - ha spiegato il Governatore della Campania -. Abbiamo fornito in totale 800 mila mascherine e tra oggi e domani completeremo la fase di distribuzione".