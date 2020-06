Il saggista e filosofo Diego Fusaro, ideatore del nuovo movimento politico Vox Italia, è stato intervistato nelle scorse ore in esclusiva da Blasting News. Nell'occasione l'esponente sovranista racconta le proprie idee sulla ricchezza, sui danni del capitalismo forsennato e parla degli obiettivi del suo partito.

Fusaro: 'Questa crisi ha massacrato ceto medio e classi lavoratrici'

Lei crede che le manifestazione di piazza attualmente pacifiche possano diventare violente nei prossimi tempi?

"Io auspico di no. Sicuramente la situazione è tragica perché questa pandemia sanitaria ha prodotto anche una pandemia economica, accelerando i processi di Glebalizzazione; questa crisi ha massacrato il ceto medio e le classi lavoratrici.

Conte ha detto di meritarci il sorriso ma è difficile che possano sorridere il nuovo milione di poveri nato negli ultimi tempi o i licenziati o coloro che non hanno avuto il rinnovo del contratto. L’ordine del capitalismo è ogni giorno più asimmetrico ed iniquo, sempre più accentuato Sicuramente ci attenderanno anni di tensione e conflittualità".

Capitalismo e privatizzazione sono legati al nuovo schiavismo?

"Il capitalismo mira oggi a privatizzare l’intero ambito dell’esistenza. Privatizzare significa rapacemente sottrarre ciò che è comune per riportarlo sotto le mani di qualcuno ed infatti privato vuol dire tolto alla sfera comune, fondandosi sempre più palesemente su una schiavitù invisibile nelle sue catene ma visibilissima nei suoi effetti.

Il capitalismo non è una cosa ma un rapporto fra persone mediato tra cose ed è un rapporto fra servi e signori come avrebbe detto Marx. In effetti è questo il rapporto in cui i servi che sono tali non per una norma giuridica che sancisce la loro servitù, ma perché è la loro stessa loro condizione socio-economica a garantire il rapporto di subalternità e subordinazione: questo è il capitalismo ovvero la schiavitù moderna".

'Abbiamo un'ideologia radicata sul socialismo è sulla sovranità nazionale'

Con la nascita di Vox Italia si ripercorre la strada del movimento post-identitario tanto in voga negli ultimi tempi nel nostro Paese. In un clima caotico non è azzardato seguire questo modello a scapito di orientamenti politi ben più delineati ed omogenei?

"In verità Vox Italia ha delle idee molto ben definite anzi è l’unica formazione Politica dell’epoca post-ideologica che ha una ideologia radicata costruita sul socialismo e sulla sovranità nazionale. Forse rispetto ad alti movimenti più di piazza è l’unico ad esser pieno di ideologie; paradossalmente abbiamo partiti privi di ideologia come i Cinque Stelle e la Lega oppure abbiamo partiti legati alla vecchia ideologia come i comunisti ed i neofascisti. Il nostro è l’unico partito che cerca di ricostruire una sua identità andando al di là di questi vecchi simboli e delle liturgie e cercando una sintesi che unisca fra loro destra e sinistra. Noi vogliamo essere la voce dell’Italia, precisando di essere contrapposti a Vox Spagna in quanto quest’ultimo è un partito liberista fino al midollo."

Ultima domanda: quale collocazione avete nel panorama politico italiano e quali aspettative nutre per le prossime elezioni?

"Io sono semplicemente l’ideologo di Vox Italia e dunque non sta a me decidere con chi allearsi. Sicuramente a differenza di alcuni movimenti che si accendono e si spengono rapidamente, noi stiamo puntando sulla sedimentazione di una coscienza culturale e condivisa quindi non abbiamo alcuna fretta di giungere alla meta. Il nostro motto è quello di Gramsci: “Riunire e coordinare quelli che per una via o per un’altra sono giunti alla rivolta contro il capitalismo liberista”. Al viaggiatore noi non chiediamo da dove arrivi ma dove voglia arrivare".