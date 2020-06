Teresa Bellanova definisce "complice dei caporali" chiunque si opponga alla sua legge sulla regolarizzazione dei migranti. Il ministro dell'Agricoltura rilascia un'intervista al quotidiano Il Mattino di Napoli nel corso della quale non recede dalle sue posizioni e non si pente della scelta fatta dal governo sulla questione migranti. Le sue parole, però, provocano la reazione indignata di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia condivide sui suoi canali social l'intervista di Bellanova e contrattacca: "Complice degli scafisti".

L'intervista di Teresa Bellanova

"Teresa Bellanova e i braccianti di Mondragone: chi è contro la mia legge è complice dei caporali".

È questo il titolo scelto dal quotidiano partenopeo per l'intervista concessa dal ministro dell'Agricoltura. Il Mattino riporta, rigorosamente virgolettate, le parole di Bellanova: "Chi è contro la mia legge è complice dei caporali". Una posizione molto dura, argomentata dal ministro proprio partendo dai recenti fatti di cronaca accaduti a Mondragone, in provincia di Caserta. Lì sono scoppiate tensioni e incidenti tra gli abitanti italiani della zona e un folto gruppo di cittadini bulgari, dopo che alcune decine di questi ultimi sono risultati positivi al coronavirus. Siccome la comunità bulgara è impegnata in larga parte nel lavoro agricolo, Bellanova invita a non "banalizzare" come fa invece chi "fa campagne elettorali lucrando sulle paure sociali".

Bellanova difende la sua legge

Il riferimento alla destra sovranista è scontato, anche se non pronunciato. Insomma, secondo Bellanova, la questione immigrazione è un "punto politico". Ed è compito della Politica offrire soluzioni valide e non alimentare il "conflitto tra poveri". Certo, lei stessa ammette che "una legge entrata in vigore 30 giorni fa non può risolvere magicamente questioni lasciate marcire per anni", come quelle dell'immigrazione clandestina e dello sfruttamento dei lavoratori agricoli.

Ma Bellanova ci tiene a sottolineare che il suo impegno in questo senso aumenterà ancora.

Serve coraggio a definire “complice dei caporali” chi è contro sanatoria clandestini voluta dal Ministro Bellanova. Una legge che non aiuta l'agricoltura, non combatte caporalato e incentiva traffico essere umani: chi ha acconsentito è complice degli scafisti. FDI darà battaglia pic.twitter.com/O9tTF6hNzp — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) June 27, 2020

La reazione di Giorgia Meloni

Le parole di Teresa Bellanova, soprattutto il riferimento agli oppositori della sua legge che sarebbero complici dei caporali, fanno infuriare Giorgia Meloni.

La leader di Fdi pubblica un post sulla sua pagina Twitter in cui condivide il titolo del Mattino e risponde secca: "No Bellanova, chi ha acconsentito alla tua legge è complice degli scafisti". Poi completa il suo contrattacco sottolineando che "serve coraggio a definire 'complice dei caporali' chi è contro sanatoria clandestini voluta dal ministro Bellanova. Una legge che non aiuta l'agricoltura, non combatte caporalato e incentiva traffico essere umani: chi ha acconsentito è complice degli scafisti. Fdi darà battaglia", conclude.