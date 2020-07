Confronto accesso quello del 7 luglio, a 'Carta bianca', tra Matteo Salvini, leader della Lega, il giornalista Barbano e la giornalista Bianca Berlinguer. Il tema del dibattito è stato in primis il MES, pomo della discordia del centrodestra che vede, Forza Italia col suo leader Silvio Berlusconi favorevole e Lega e Fratelli d'Italia contrari. Lo scontro tra Bianca Berlinguer e Salvini è arrivato di fatto, su questo tema e il leader del Carroccio ha motivato la sua posizione: 'Tutti i Paesi dell'Unione europea hanno detto 'no' al Mes. Se lei vuole il MES se lo prenda e se lo paghi". Non è mancata la risposta della conduttrice che ha controbattuto: ''Io faccio delle domande onorevole, non faccio la parlamentare".

Scontro tra Salvini e Barbano. Il leghista: 'Lei mi sta dando del cretino'

Confronto ancor più acceso, sempre sulle linee di credito fornite dal fondo salva-stati, (MES) è avvenuto tra Salvini ed il giornalista Alessandro Barbano. Il giornalista ha motivato la sua posizione affermando: ''Le condizionalità del MES sono state eliminate, Salvini non fa bene a non fidarsi della burocrazia europea'' aggiungendo anche che i buoni del tesoro, non sono la soluzione per fronteggiare la crisi".La risposta di Salv ini: ''A parte il fatto che il problema delle persone reali è la cassa integrazione che il governo non ha fatto arrivare e sono i soldi che le banche ancora devono dare, quello che dice il vicedirettore è semplicemente falso.

Il l MES prevede delle condizioni per la restituzione di questi soldi". La frattura tra i due ospiti è arrivata sulla provocazione di Barbano: ''Salvini è bravo a parlare di una cosa e poi passare alla successiva perché ha difficoltà di approfondire quello che dice, lo capisco, è lo specchio dei tempi".

Tempestiva la risposta del leader del Carroccio: ''Però lei non deve insultare, mi sta dando del cretino".

Salvini: 'I valori di Berlinguer sono stati raccolti dalla Lega'

Dopo lo scontro avuto con Bianca Berlinguer, Salvini ha rilasciato a La7 proprio circa il padre della conduttrice, affermando che alcuni valori della sinistra comunista di Berlinguer sono stati raccolti dal partito del centrodestra: 'Stiamo per aprire sedi nuove a Roma a via delle Botteghe Oscure-proprio di fronte alla storica sede del Pci, perché la gente ci chiede di esserci, anche nelle piazze e non solo in Parlamento - e, su input del giornalista - i valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer, lavoro, fabbriche, operai, insegnanti, agricoltura, artigiani...

sono stati raccolti dalla Lega".