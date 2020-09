Animi accesi nel corso della trasmissione Rai Agorà condotta da Luisella Costamagna. Ad essere protagonisti di un diverbio piuttosto acceso sono stati Francesco Giorgino e d Emanuele Fiano. Il deputato del Partito Democratico ha usato una frase che ha infastidito il giornalista del Tg1 e tra i due si è innescato uno scambio di battute in cui non sono mancati i toni forti. In particolare l'esponente dem ha lasciato quasi intendere una mancata equidistanza da parte del giornalista nella valutazione di quelli che sono stati i risultati delle elezioni regionali.

Agorà: Giorgino risponde ad accuse di Fiano

Emanuele Fiano nel corso di un confronto con Massimiliano Romeo della Lega, a un certo punto, ha inteso esprimere il suo punto di vista su quella che era stata la posizione espressa da Francesco Giorgino. Il popolare conduttore del Tg1 è stato indicato come colui il quale aveva fatto un "peana difensiva sulla Lega'. Un'espressione che quasi subito ha suscitato la reazione stizzita da parte del diretto interessato. "Non cominciamo", è stato il primo monito riservato all'esponente del Partito Democratico. "Fiano - ha aggiunto - tenete i giornalisti al riparo. Polemizzi con Romeo, ho il diritto di dire quello che penso e non quello che vuole il Partito Democratico.

Non ho fatto alcun peana difensivo".

Serve l'intervento di Luisella Costamagna per riportare la calma

Di fronte alle esternazioni di Francesco Giorgino, Emanuele Fiano ha provato a rafforzare la sua tesi puntando ancora il dito contro il suo interlocutore. "Lui - dice in riferimento al giornalista - dovrebbe fare il giornalista obiettivo e non il difensore di un partito italiano".

"L'altra volta - ha aggiunto il piddino - in un'intervista a Salvini lui gli ha detto che c'era qualcuno che pensava che lui avrebbe perso".

L'oggetto del contendere sembra riguardare il fatto che Giorgino avesse considerato i risultati delle ultime regionali non come una sconfitta per Salvini. Non è un mistero che il leader della Lega avesse annunciato un 7-0 nella corsa alle cariche di governatore.

Risultato che però non è mai arrivato. A fronte di questo mancato traguardo raggiunto, non sono mancate le vittorie per il centrodestra come quella ottenuta in Veneto dove ha trionfato il leghista Luca Zaia. "L'intimidazione- ha replicato ancora Giorgino - è quello che fa male al giornalismo. Lei mi sta intimidendo. Non si permetta di giudicare l'operato del TG1".

"La mia - ha replicato Fiano - non è un'accusa. Ho riportato una frase, lei l'ha detta". A riportare la calma ci ha pensato Luisella Costamagna portando Fiano a rimanere all'interno del dibattito politico esistente con Romeo.