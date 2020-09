Il mondo delle notizie è complesso - e le storie e le immagini false sono spesso ampiamente condivise sui social media. La redazione di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarvi a distinguere il falso dal vero. Ecco le affermazioni più condivise di questa settimana: nessuna di queste è vera.

USA

Dichiarazione: una foto storica mostra medici neri che curano un membro del KKK

Fatti: Gli utenti dei social media hanno condiviso una presunta immagine storica di medici neri che tengono in cura un membro del KKK.

Verità: Come riporta Reuters, questa foto è stata creata per una pubblicità su Large Magazine, una rivista australiana fuori stampa. Mostrava una serie di immagini intitolate "Per persone che pensano più in grande di loro" ed ha ricevuto alcuni premi pubblicitari nel 2014.

Black doctors and nurses treating a KKK member in an ER back in the day. This picture says it all! Love trumps hate 💔 pic.twitter.com/InXhCHfFbV — Lorraine Svensson (@LorraineSvenss2) August 18, 2017

USA

Dichiarazione: Alcuni dei membri dell'Antifa sono stati arrestati per aver appiccato incendi in Oregon

Fatti: Si sono diffuse voci online secondo cui 7 membri dell'antifa hanno appiccato incendi in Oregon e causato incendi devastanti. Il post dice anche che sono stati arrestati.

Verità: Come riporta la BBC, Snopes, Reuters e AFP Fact Check, gli incendi dell'Oregon non sono stati appiccati dai membri dell'Antifa.

Il dipartimento di polizia di Medford ha confermato a Reuters che questa accusa non era vera. Lo hanno confermato anche attraverso un post su Facebook che diceva: "Si tratta di una narrazione e di una storia inventata. Non abbiamo arrestato questa persona per incendio doloso, né nessun affiliato dell’Antifa o dei 'Proud Boys', come abbiamo sentito dire per tutto il giorno.

Inoltre, non è stato segnalato alcun raduno confermato da parte degli Antifa". Anche l'FBI di Portland ha smentito l'affermazione sulla sua pagina Twitter: "Le notizie che gli estremisti stanno appiccando incendi in Oregon sono false. Aiutateci a fermare la diffusione della disinformazione condividendo solo informazioni provenienti da fonti ufficiali e attendibili".

USA

Dichiarazione: Bill Gates è responsabile della COVID-19

Fatti: Una foto è stata ampiamente condivisa su Facebook e Twitter e mostra una donna non identificata che tiene in mano un poster con il volto di Bill Gates, co-fondatore e filantropo di Microsoft, che recita: "Quando si cerca di uccidere tutti con una pandemia, ma accidentalmente si provoca un risveglio di massa".

Verità: Come riferisce la Reuters, questa affermazione è falsa. La pandemia non è mai stata pianificata, come hanno spiegato i Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC). Secondo il CDC, la fonte del virus è da ricercare presumibilmente in un grande mercato di Wuhan, in Cina. È probabile che il virus sia stato diffuso da un animale a una persona umana come quelli di MERS e SARS, dice Reuters.

Pertanto, non ci sono prove che Bill Gates sia dietro questa pandemia, né che il virus sia stato creato di proposito da qualcuno.

UK

Dichiarazione: 48.000 immigrati clandestini vengono ospitati ogni notte in hotel di lusso nel Regno Unito.

Fatti: I post condivisi sui social media affermano che 6.000 veterani del Regno Unito dormono per strada mentre 48.000 immigrati clandestini sono ospitati in "Hotel a 3/4/5 stelle" nel Regno Unito.

Verità: Come riferisce Reuters, gli immigrati clandestini non sono legalmente ammessi nel Paese, ma i richiedenti asilo sì. Essi ricevono un alloggio mentre la loro domanda d'asilo è in corso di elaborazione.

Il numero di 48.000 persone citate nell'affermazione si riferisce al numero di richiedenti asilo che, come riportato dal National Audit Office (Ufficio nazionale di controllo), a partire da marzo 2020 erano in possesso di nuovi contratti di alloggio. Come condiviso dalla Reuters che cita l'Ufficio nazionale di controllo, 1.000 di questi 48.000 richiedenti asilo vivono in hotel.

Il numero di 6.000 veterani britannici che dormono per strada è "infondato", dice Reuters che ha confermato i dati insieme alla Royal British Legion, un ente di beneficenza per il servizio e gli ex membri delle forze armate. La Royal British Legion ha ammesso che non esiste una fonte affidabile che conti il numero di senzatetto nel Regno Unito che hanno una storia di servizio nelle forze armate.

FRANCIA

Dichiarazione: il cordone ombelicale non deve essere tagliato prima di un'ora dopo la nascita

Fatti: Secondo il quotidiano francese Le Monde, una notizia è stata condivisa migliaia di volte sui social media dagli utenti francesi e sosterrebbe che "Il cordone ombelicale non dovrebbe essere tagliato prima di un'ora rispetto la nascita". L'affermazione viene attribuita a un "ex medico". Due ragioni sono addotte per giustificare questa idea: la prima è che il cordone ombelicale viene ancora usato dopo la nascita per fornire ossigeno e sostanze nutritive al neonato e la seconda è che potrebbe danneggiare "l'immunità naturale del bambino".

La verità: come riferisce Le Monde, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda dal 2014 di tagliare il cordone ombelicale dopo uno o tre minuti "per tutte le nascite".

L'OMS aggiunge che è necessario mantenere il sangue in circolazione tra la placenta e il bambino durante questo periodo di tempo per "migliorare l'equilibrio del ferro e il neonato fino a sei mesi dopo la nascita". Aspettare un'ora per tagliare il cordone ombelicale potrebbe aumentare i rischi per la madre e il bambino di emorragie post-partum, la prima causa di mortalità materna (16%) e la più prevenibile (80%), secondo l'Haute Autorité de Santé (Alta Autorità della Salute), come riferisce Le Monde.

INDIA

Dichiarazione: Un video mostra il volto "intatto" del defunto presidente iracheno Saddam Hussein 12 anni dopo la sua morte

Fatti: Un video condiviso migliaia di volte su Facebook e Twitter afferma di mostrare il volto "intatto" del defunto presidente iracheno Saddam Hussein durante una esumazione avvenuta 12 anni dopo la sua morte.

Verità: Secondo l'AFP Fact Check, l'affermazione è falsa. In una ricerca su Google è possibile trovare una versione estesa del video, pubblicato su YouTube il 6 gennaio 2007, con il titolo "Saddam Hussein Funeral and Burial Ceremony".

SRI LANKA

Dichiarazione: l'OMS ha classificato lo Sri Lanka come la seconda migliore forza militare al mondo per i dispiegamenti di emergenza

Fatti: Messaggi condivisi migliaia di volte su Facebook affermano che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato l'Esercito dello Sri Lanka come il secondo migliore al mondo per i dispiegamenti di emergenza.

Verità: In una dichiarazione inviata all'AFP Fact Check, l'OMS ha affermato che l'organizzazione "non ha stilato una tale classifica".

Anche l'Esercito dello Sri Lanka all'AFP ha confutato la veridicità della dichiarazione che circola sui social media.

BRASILE/PORTOGALLO

Dichiarazione: i test per Covid-19 sono stati acquistati dai paesi nel 2017

Fatti: Alcuni post, che circolano su Facebook e sui gruppi WhatsApp sostengono, che il database del commercio internazionale World Integrated Trade Solutions (WITS) ha registrato gli acquisti di test di rilevamento Covid-19 effettuati già nel 2017 da diversi paesi. "La più grande frode del secolo! I governi di tutto il mondo sapevano già, nel 2018, che Covid-19 sarebbe stato lanciato, e hanno ordinato milioni di test con un anno di anticipo", si legge nella didascalia dei post.

Verità: in una dichiarazione alla rete radio brasiliana CBN, la Banca Mondiale, responsabile insieme ad altre organizzazioni per il WITS, ha affermato che l'affermazione distorce le informazioni presenti nel database online.

Secondo l'ente, c'è stata confusione perché nell'ultimo mese di aprile la classificazione di alcuni reagenti usati nei test è stata modificata nel database. I prodotti che erano stati acquistati in passato, e che sarebbero serviti a rilevare il nuovo coronavirus, hanno cominciato a essere etichettati come "kit di test per Covid-19". Dopo l'errata interpretazione, il 7 settembre 2020 la WITS ha riclassificato i prodotti come "kit per test medici".

Contrariamente a quanto suggerisce la dichiarazione, il coronavirus è stato identificato dalla comunità medico-scientifica solo nel dicembre dello scorso anno, e la sua origine, secondo l'OMS, non è il risultato di una manipolazione di laboratorio.

PORTOGALLO

Dichiarazione: l'agenzia sanitaria portoghese dice che il coronavirus non si diffonde se la persona è seduta

Fatti: Alcuni post su Facebook hanno condiviso un opuscolo informativo presumibilmente creato dalla Direzione Generale della Salute (DGS), un organo collegato al Ministero della Salute in Portogallo, che sostiene che il nuovo coronavirus non si diffonde se la persona è seduta.

Verità: per smentire quanto circola sui social media, il DGS ha ritwittato nel suo resoconto ufficiale un post dell'Associazione dei volontari digitali per le situazioni di emergenza che recita: "Non sappiamo chi coglie l'occasione per falsificare i messaggi del DGS. Se vedete che queste immagini vengono condivise, segnalatele: il loro contenuto è falso e non proviene da tale ente".

ℹ️🦠 #COVID19PT Não sabemos a quem aproveita andar a falsificar mensagens da @DGSaude. Se vires esta imagem a ser partilhada, denuncia a mesma: o seu conteúdo é falso e não teve origem naquela entidade #StopRumores 🦠ℹ️ pic.twitter.com/SgsroFpI8V — VOST Portugal (@VOSTPT) September 12, 2020

AMERICA LATINA

Dichiarazione: il Presidente della Bielorussia dice che il Fondo Monetario Internazionale ha cercato di corromperlo per imporre misure contro la Covid-19

Fatti: Alcuni post su Facebook affermano che il Presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, avrebbe dichiarato che il Fondo Monetario Internazionale gli avrebbe offerto una tangente milionaria per imporre misure contro la pandemia di Covid-19.

Verità: Secondo il servizio di fact-checking del quotidiano peruviano La República, l'accusa è falsa.

Il portavoce del FMI Gerry Rice ha detto, durante una conferenza stampa lo scorso 10 settembre 2020, che quello che è successo in realtà è che l'ente ha bloccato un prestito di 940 milioni di dollari alla Bielorussia, richiesto dal paese lo scorso marzo, a causa della mancanza di misure per affrontare la pandemia "nel rispetto delle raccomandazioni dell'OMS".