Questo 31 dicembre alle ore 20:30 andrà in onda in tv a rete unificate il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il penultimo del suo settennato.

Un discorso atteso da molti, specie dopo l'anno tribolato vissuto da tutti gli italiani a causa della pandemia da coronavirus. Tra i temi trattati ci dovrebbe essere quello relativo alle famiglie italiane, che hanno affrontato numerosi sacrifici. Inoltre probabilmente sarà toccato pure il tema della scuola, con gli studenti che dovrebbero tornare sui banchi il 7 gennaio.

Il messaggio di Mattarella sarà visibile sui canali Rai, Mediaset e su La7.

Sergio Mattarella parla agli italiani

Tramite le principali reti televisive e stazioni radiofoniche italiane, il Capo dello Stato manderà a tutta la nazione il suo augurio di buon 2021. L'anno che sta per terminare è stato intenso e difficile, in cui un virus letale ha costretto milioni di italiani a restare dentro casa per mesi. Mattarella lancerà un monito a non mollare la strada intrapresa per non vanificare gli sforzi fatti, è attesa pure una menzione al piano vaccinale, che secondo le stime degli esperti entro il 2021 dovrebbe coprire la stragrande maggioranza della popolazione.

Il Capo dello Stato non mancherà di fare un ringraziamento a tutto il personale sanitario, che nei mesi di emergenza non ha mai fatto venire meno la propria vicinanza ai malati. Inoltre, come già successo nel corso di questi mesi, un sentito elogio sarà rivolto alle forze dell'ordine, che sono state chiamate a garantire il rispetto dei vari Dpcm emanati dal governo italiano.

Il Presidente della Repubblica nel corso del suo discorso ricorderà le decine di migliaia di persone che hanno perso la vita a causa della Covid-19.

Molto probabilmente ci sarà un richiamo alle forze politiche affinché mettano da parte le aspirazioni di parte.

Gli ultimi mesi sono stati difficili per migliaia di imprenditori che hanno dovuto chiudere le proprie attività, potendo contare solo sui ristori concessi dal governo.

Una situazione di emergenza che Mattarella non dovrebbe mancare di sottolineare, nell'auspicio che possa essere superata attraverso uno spirito di condivisione.

La scuola come volano di ripresa per l'Italia

Un aspetto cruciale su cui probabilmente si soffermerà il Presidente della Repubblica sarà rappresentato dal mondo della scuola.

Il 2020 ha visto milioni di studenti partecipare alla didattica a distanza, un modo di insegnamento sperimentato per la prima volta in Italia con alterni risultati. L'auspicio di tutti è quello di poter riprendere con le lezioni in presenza e il Capo dello Stato non mancherà di lanciare un segnale di speranza, affinché questo possa rappresentare un simbolo di ripresa e ripartenza.