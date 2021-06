Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

Mondo

Il vincitore del premio Nobel Luc Montagnier non ha detto che le persone vaccinate contro il COVID-19 moriranno nel giro di due anni

Fatti: Messaggi condivisi su Facebook e WhatsApp affermano che il virologo francese e premio Nobel Luc Montagnier ha detto in una recente intervista che tutte le persone che hanno ricevuto il vaccino COVID-19 moriranno entro due anni.

"Non c'è speranza e nessun trattamento + possibile per coloro che sono già stati vaccinati. Dobbiamo essere pronti a incenerire i corpi", avrebbe detto Montagnier.

Verità: I post condivisi sui social media si riferiscono a un'intervista di Montagnier pubblicata lo scorso 18 maggio sul sito web anti-immigrazione RAIR Foundation USA. In quell'intervista, il medico, che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2008 - insieme a Françoise Barré-Sinoussi e Harald zur Hausen - per la co-scoperta dell'HIV, ha criticato la vaccinazione di massa COVID-19, dicendo che potrebbe generare più varianti e peggiorare la pandemia.

Tuttavia, in nessuna parte dell'intervista afferma che le persone che ricevono i vaccini COVID-19 moriranno entro due anni. RAIR Foundation USA ha anche rilasciato una dichiarazione in cui nega che l'affermazione condivisa sui social media facesse parte dell'intervista originale di Montagnier.

USA

L'assicurazione sulla vita non sarà negata a chi riceve i vaccini COVID-19

Fatti: Alcuni post condivisi su Instagram affermano che le compagnie di assicurazione sulla vita stanno negando i pagamenti alle persone decedute che avevano preso il vaccino COVID-19.

La didascalia di uno dei post afferma che il rifiuto della compagnia di assicurazione è dovuto al fatto che la persona deceduta aveva "preso volontariamente un vaccino sperimentale".

Verità: All'inizio di marzo, quando la voce ha iniziato a diffondersi sui social media, l'American Council of Life Insurers (ACLI) ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Il fatto è che gli assicuratori sulla vita non considerano se un assicurato ha ricevuto o meno un vaccino COVID quando decidono se pagare un sinistro.

I contratti di assicurazione sulla vita sono molto chiari su come funzionano le polizze e quale causa, se esiste, potrebbe portare al rifiuto di un beneficio. Un vaccino per il COVID-19 non è una di queste. Gli assicurati dovrebbero stare tranquilli che nulla è cambiato nel processo di pagamento dei sinistri a seguito delle vaccinazioni COVID-19".

USA

Lego non sta costruendo"mattoncini genderless"

Fatti: Messaggi condivisi su Facebook affermano che l'azienda danese Lego sta lanciando una nuova linea "genderless" dei suoi famosi mattoncini. I post presentano un'immagine di un mattone blu liscio e la seguente didascalia: "Lego svela i nuovi mattoncini genderless senza connettori maschio/femmina".

Verità: Sia la falsa affermazione che l'immagine condivisa sui social media sono state prese da un articolo pubblicato il 20 maggio sul sito satirico Babylon Bee.

Regno Unito

Un calo dei casi di COVID-19 dopo la manifestazione contro l'isolamento non significa che le mascherine e il distanziamento sociale siano inutili

Fatti: Diversi messaggi su Twitter e Instagram affermano che un calo del numero di casi di COVID-19 nel Regno Unito, nelle settimane successive a una manifestazione anti-lockdown che ha riunito circa 10.000 persone a Londra il 24 aprile, rappresenta una prova che maschere, vaccini e distanziamento sociale sono inutili.

Verità: In un'intervista a Reuters, il dottor Paul McKay, uno scienziato ricercatore di vaccini all'Imperial College di Londra, ha detto che l'impatto di 10.000 manifestanti a livello di popolazione sarebbe troppo piccolo per essere notato.

"In tutto quel periodo, migliaia di persone sono risultate positive ogni giorno - aggiungendo qualche centinaio o anche migliaia da questa piccola protesta molto probabilmente non si vedrebbe nemmeno in un grafico delle infezioni, a meno che tutte le infezioni non provenissero da una specifica località", ha detto. McKay sottolinea anche che la protesta è avvenuta nel bel mezzo della vaccinazione di massa nel Regno Unito, che protegge centinaia di migliaia di persone dai sintomi più gravi del COVID-19.

👇REMINDER:



➡️ Now 3 weeks since huge crowds at last London anti-lockdown protest



➡️ Many predicted a ‘new spike’ with total certainty



➡️ Reality: new UK ‘cases’ DOWN 7% since



➡️ Yet again, religious faith in government-imposed restrictions simply isn’t supported by facts https://t.co/29WnQZIfIT — Recovery: End The Campaign Of Fear #EndTheFear (@T4Recovery) May 15, 2021

Portogallo

Nessun video mostra i tifosi del Chelsea vandalizzare la città di Porto

Fatti: Messaggi su Twitter e Facebook hanno condiviso un video che mostra decine di tifosi del Chelsea che cantano in una piazza, con tavoli e sedie gettati in giro e bicchieri e bottiglie sparse sul terreno.

Alcuni dei tifosi vengono mostrati mentre lanciano sedie e bottiglie. Secondo i post, la scena è stata registrata nella città di Porto, Portogallo, dove il 29 maggio la squadra di Londra ha vinto la Champions League.

Verità: una ricerca inversa dell'immagine mostra che il video è stato originariamente pubblicato il 24 gennaio 2016, su Twitter, seguito dalla didascalia: "Ho appena trovato questo video da Monaco, Germania". La registrazione è stata fatta nel maggio 2012, quando il Chelsea ha battuto il Bayern Monaco all'Allianz Arena, a Monaco, e ha vinto la sua prima Champions League.

Brasile

Le farmacie in Italia non distribuiscono gratuitamente l'idrossiclorochina per combattere il COVID-19

Fatti: Articoli condivisi su Facebook, Instagram e WhatsApp affermano che le farmacie in Italia starebbero distribuendo gratuitamente l'idrossiclorochina - un farmaco che è stato usato per decenni per prevenire e trattare la malaria e alcune condizioni autoimmuni, tra cui l'artrite reumatoide e il lupus - ai pazienti COVID-19 che sono in cura a casa.

Verità: Le informazioni sui social media sono false. Da dicembre 2020, l'uso dell'idrossiclorochina non è più indicato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) per il trattamento della COVID-19. Il farmaco, tuttavia, è stato distribuito all'inizio della pandemia in Piemonte fino al 29 maggio 2020 quando l'Aifa ha sospeso l'autorizzazione al suo utilizzo per il trattamento della Covid-19 al di fuori degli studi clinici. Sulla base di decine di studi condotti dall'inizio della pandemia, sia l'OMS che la FDA non raccomandano l'uso di idrossiclorochina o clorochina per il trattamento o la prevenzione del Covid-19.

Corea del Sud

La foto non mostra la costruzione di Stonehenge negli anni '50

Fatti: Una serie di foto in bianco e nero sono state condivise sui social media insieme ad una didascalia in cui si afferma che Stonehenge, monumento preistorico nel sud dell'Inghilterra, sarebbe stato costruito dai militari britannici nel 1954.

Verità: Le immagini rilasciate come prova che il monumento è stato costruito a metà del 20° secolo in realtà mostrano lavori di conservazione effettuati in loco negli anni '50. Molte delle immagini possono essere trovate sul sito web dell'English Heritage, l'ente di beneficenza che gestisce gran parte dei monumenti, edifici e luoghi storici della Gran Bretagna, tra cui Stonehenge. Secondo l'English Heritage, il monumento è stato costruito nel periodo neolitico, intorno al 2.500 a.C.