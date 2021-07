Per il ricongiungimento dei coniugi deve poter bastare il riconoscimento dell’atto di matrimonio. Idem per le dichiarazioni di scavalco sugli avanzamenti di grado. Chiediamo semplicità: servono procedure che si adattino alle necessità dei #carabinieri . Non il contrario. pic.twitter.com/1XMxZzngKD

Unarma chiede che venga modificato l'articolo 398 del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri per quei militari che presentino istanza di trasferimento per gravi motivi o per ricongiungimento al coniuge.

La richiesta di trasferimento ai sensi dell'articolo 398 del Regolamento Generale dell'Arma consiste nella possibilità di presentare una richiesta di trasferimento a quei militari che, vivendo situazioni particolarmente disagiate, richiedono un trasferimento presso una sede o comunque sia località di gradimento, al fine di poter risolvere la problematica rappresentata in fase di istanza. Le domande di trasferimento ai sensi dell'articolo 398 R.G.A., nella maggioranza dei casi vengono presentate da quei Carabinieri che per espletare l'attività lavorativa a servizio dello Stato , vivono lontano dalle proprie famiglie e che come spesso accade, sono costretti ad aspettare molti anni, prima che possano raggiungere i requisiti previsti per un trasferimento ordinario e ritornare ad abbracciare in maniera definitiva i propri familiari, figli compresi.

