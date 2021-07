Continua a far discutere la vicenda inerente alla legge 121 , ossia la normativa che ha consentito la smilitarizzazione della Polizia di Stato nel 1981, aggiornata poi nel 2015. La diatriba si era scatenata alcuni giorni fa a seguito delle parole di Franco Gabrielli (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, come Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica), il quale aveva affermato che la legge 121 non sarà veramente operativa ed efficace finché tutte le forze di Polizia non transiteranno sotto le dirette dipendenze del Viminale, Arma dei Carabinieri compresa.

