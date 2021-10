Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

USA

La verifica elettorale in Arizona non ha trovato i voti di decine di migliaia di persone che non esistono

Affermazione falsa: Articoli pubblicati su internet e condivisi sui social media affermano che una verifica elettorale in Arizona avrebbe scoperto che 86.391 elettori nella contea di Maricopa "non sembrano esistere".

Verità:

Cyber Ninja, la società che ha condotto la verifica, ha affermato che 86.391 elettori non potevano essere trovati su Personator, un database commerciale gestito dalla società Melissa, ma che questo non implica che queste persone non esistano.

Alla fine del controllo, Cyber Ninja ha raccomandato che la lista sia ulteriormente convalidata e ha consigliato: "Ci si aspetta che la maggior parte, se non tutti questi individui, siano in realtà persone reali con una limitata documentazione pubblica e un'altrettanto limitata presenza commerciale".

In una dichiarazione a Reuters, la società Melissa ha detto che essere assente dalla ricerca "non indica che un individuo non esista" e che stimano che Personator copra "circa l'80% degli adulti statunitensi".

86,391 voters in Arizona in 2020 cannot be verified.https://t.co/CRDD46qXLL — David J Harris Jr (@DavidJHarrisJr) September 30, 2021

Regno Unito

I pacchi di Amazon non rappresentano un rischio per i gatti

Falsa affermazione: un post condiviso da utenti di Facebook nel Regno Unito sostiene che tutte le scatole di Amazon sono spruzzate con pesticidi tossici per uccidere i roditori, mettendo a rischio i gatti.

Il post è seguito da un'immagine di un gatto con vesciche di colore rosso sulla lingua.

Verità:

Una ricerca inversa dell'immagine mostra che la foto è stata originariamente postata sui social media alla fine del 2020 da una donna di nome Alicia Plant, che sosteneva che il suo animale domestico aveva subito ustioni chimiche dopo aver leccato una scatola di Amazon.

In una dichiarazione a Snopes, Plant ha detto di aver cancellato la foto dai social media e la questione è stata risolta tra lei e il rivenditore.

Sempre a Snopes, un portavoce di Amazon ha detto che l'azienda non ha nessuna politica che contempli lo spruzzare le scatole con topicidi o insetticidi, e che usa le stesse scatole che "tutti gli altri produttori usano".

America Latina/Spagna

Gli incidenti di droni in Cina non sono collegati all'interruzione di Facebook

Affermazione falsa: Gli utenti di Facebook e Twitter in Spagna e nei paesi dell'America Latina hanno condiviso un video che mostra decine di droni che cadono dal cielo in Cina, insieme all'affermazione che la scena è avvenuta a causa dell'interruzione globale di WhatsApp, Instagram e Facebook di lunedì 4 ottobre.

Verità:

Contrariamente a quanto sostengono i post, l'incidente è accaduto il 1 ottobre 2021 durante uno spettacolo di luci in un centro commerciale nella città cinese di Zhengzhou.

In una dichiarazione al China News Services, un organizzatore dell'evento ha detto che "errori di funzionamento" potrebbero aver portato alla caduta dei droni, e che non è stato segnalato alcun ferito.

Brasile

È falso che il vaccino Pfizer COVID non è raccomandato per i bambini sotto i 16 anni

Affermazione falsa: i post condivisi dagli utenti di Facebook in Brasile affermano che il foglio informativo per il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 indica che il vaccino non è raccomandato per i bambini sotto i 16 anni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Verità:

Secondo il foglio informativo per i pazienti del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 disponibile sul sito web dell'Agenzia Nazionale Brasiliana di Sorveglianza Sanitaria (Anvisa), il vaccino può essere somministrato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni.

Il 2021 giugno, il vaccino Pfizer è stato il primo in Brasile a ricevere l'autorizzazione dell'Anvisa per essere somministrato ai bambini dai 12 anni in su, dopo che l'azienda farmaceutica ha presentato studi che hanno indicato la sicurezza e l'efficacia del vaccino per questo gruppo.

Il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 è già utilizzato nei bambini dai 12 ai 15 anni negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e paesi dell'UE.

Nuova Zelanda

Il video che mostra il primo ministro neozelandese "fumare crack" è un deepfake

Affermazione falsa: gli utenti dei social media hanno condiviso un video che mostrerebbe il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern fumare crack.

Verità:

Una ricerca inversa delle immagini mostra che il video condiviso sui social media è stato originariamente pubblicato il 9 ottobre 2020 da un canale YouTube chiamato Genuine Fake, con il titolo "Jacinda Ardern fuma marijuana".

Il canale Genuine Fake è famoso per la realizzazione di video deepfake - una tecnica che utilizza l'intelligenza artificiale per incollare i tratti somatici di una persona sul corpo di qualcun altro in video e immagini - di politici e celebrità neozelandesi.

Il video originale, in cui il volto di Ardern è stato inserito digitalmente, è stato pubblicato dallo YouTuber Kush Evilia il 6 maggio 2019.

Kenya

L'immagine non mostra un missionario cristiano giustiziato in Siria

Affermazione falsa: una fotografia di un uomo sorridente con un cappio legato intorno al collo è stata condivisa sui profili Facebook in Kenya insieme all'affermazione che l'immagine mostrerebbe un missionario cristiano condannato a morte in Siria.

"È stato condannato a morte in Siria per aver predicato il vangelo e sta ridendo al patibolo perché sa che sta arrivando il suo momento di incontrare Cristo Gesù", si legge nella didascalia di alcuni post.

Verità:

Una ricerca inversa dell'immagine mostra che l'uomo nell'immagine è in realtà Majid Kavousifar, un iraniano che è stato condannato a morte nel 2007 per aver ucciso un giudice.

I rapporti dei media pubblicati all'epoca mostrano immagini di Kavousifar che saluta i suoi parenti che hanno partecipato all'impiccagione pubblica a Teheran il 2 agosto 2007.