Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

Mondo

Le immagini non mostrano saluti nazisti all'Eurovision Song Contest 2022

Affermazione falsa: gli utenti dei social media hanno condiviso affermazioni secondo cui durante la trasmissione della finale dell'edizione di quest'anno dell'Eurovision Song Contest, il 14 maggio, il musicista Oleg Psiuk, membro dell'orchestra Kalush, vincitrice in Ucraina, e la portavoce della Polonia Ida Nowakowska avrebbero fatto il saluto nazista.

I post sono accompagnati da video che dimostrerebbero le affermazioni.

Verità:

I video che mostrano la stessa scena di Oleg Psiuk che avrebbe fatto il saluto nazista, ma registrati da angolazioni diverse, indicano che in realtà il rapper stava solo salutando la folla.

Nei filmati si vede chiaramente che, mentre Psiuk alza il braccio, le dita sono separate e non unite come in un saluto nazista.

Nowakowska, invece, quando annuncia i risultati del voto pubblico dalla Polonia all'Ucraina, sembra fare solo un segno di "V", o "pace", con le dita.

#Eurovision winner, Kalush Orchestra, was caught on camera doing what appears to be the Nazi salute.pic.twitter.com/edW22s3epg — Buzzing Pop (@BuzzingPop) May 15, 2022

🇵🇱Poland's representative at Eurovision made a Nazi gesture and shouted the Nazi salute at the end of his political speech pic.twitter.com/xlj6paNzf4 — Dimitrescu (@Al_Dimitrescu) May 14, 2022

USA

La carenza di latte artificiale per bambini non è legata all'investimento di Mark Zuckerberg e Bill Gates nel latte materno artificiale

Affermazione falsa: gli utenti dei social media negli Stati Uniti hanno condiviso l'affermazione che l'attuale carenza di latte artificiale che colpisce il Paese è legata a un investimento di Bill Gates, Mark Zuckerberg e "altri miliardari" in una società che lavora per creare latte materno prodotto in laboratorio.

Ora sapete perché c'è improvvisamente una "carenza di latte artificiale". I baroni rapinatori della nuova era hanno opportunamente investito in un latte materno scellerato fatto con organi umani", si legge nella didascalia di alcuni post.

Verità:

Attraverso il fondo di investimento Breakthrough Energy Ventures, di cui sono co-fondatori, Gates e Zuckerberg hanno effettivamente investito 3,5 milioni di dollari in una startup chiamata BIOMILQ, che sviluppa un latte materno artificiale a partire da cellule mammarie umane coltivate in laboratorio.

Tuttavia, in un'intervista rilasciata alla CNN il 3 maggio, Leila Strickland, cofondatrice e responsabile scientifico di BIOMILQ, ha dichiarato che l'azienda è ancora lontana dai tre ai cinque anni dall'immettere un prodotto sul mercato.

La carenza di latte artificiale è dovuta in parte al richiamo del 2022 da parte di Abbot Laboratories, il principale fornitore del prodotto negli Stati Uniti, a seguito di reclami per infezioni batteriche nei neonati.

Altri motivi sono i problemi della catena di approvvigionamento associati alla pandemia COVID-19, che stava già avendo un impatto sull'industria del latte artificiale, e l'alta inflazione registrata nel Paese negli ultimi mesi.

America Latina

Pfizer non ha riferito che il 90% delle donne incinte vaccinate contro il COVID-19 "ha perso i propri figli".

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in America Latina hanno condiviso l'affermazione che "documenti riservati" di Pfizer indicano che il 90% delle donne incinte vaccinate contro il COVID-19 "hanno perso i loro bambini". Alcuni post citano un articolo pubblicato sul sito web The Exposé come fonte dell'informazione.

Verità:

L'articolo pubblicato su The Exposé include schermate di un documento in inglese. Una ricerca effettuata utilizzando le parole chiave del testo porta a un documento di Pfizer intitolato "Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports of PF-07302048 (BNT162B2) received through 28-Feb-2021".

Il documento raccoglie gli eventi avversi segnalati tra le persone che hanno ricevuto il vaccino di Pfizer tra l'11 dicembre 2020 e il 28 febbraio 2021.

A pagina 12 del documento si legge che al 28 febbraio 2021 un totale di 42.086 persone che hanno ricevuto il vaccino di Pfizer hanno segnalato eventi avversi durante il periodo di studio. Di queste, 270 hanno dichiarato di essere incinte.

Il documento indica poi che tra le 270 donne incinte, solo il 10,37% ha riportato un aborto spontaneo, una morte intrauterina o neonatale.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le principali agenzie sanitarie del mondo raccomandano alle donne in gravidanza di vaccinarsi contro il COVID-19.

Brasile

È falso che la polizia francese abbia trovato schede elettorali nascoste per Marine Le Pen in un camion

Affermazione falsa: gli utenti dei social media brasiliani hanno condiviso un video che mostra gli agenti di polizia francesi che sequestrano un camion carico di documenti, insieme all'affermazione che si tratta di schede non conteggiate per la candidata di estrema destra Marine Le Pen, una prova di frode nelle elezioni presidenziali dello scorso aprile, in cui Emmanuel Macron è stato rieletto con il 55,8% dei voti.

Verità:

Una ricerca per immagini inversa mostra che il video condiviso sui social media è stato originariamente pubblicato il 19 aprile 2022 su Twitter dal giornalista Remy Buisine.

Secondo Buisine, la clip mostra gli agenti di polizia che intervengono in una manifestazione davanti alla sede del comitato elettorale di Marine Le Pen.

Gli articoli pubblicati dalla stampa locale sottolineano che i manifestanti hanno sparso per strada migliaia di banconote false per alludere a un prestito di 9 milioni di euro fatto nel 2014 dalla Prima Banca ceco-russa al partito del Fronte Nazionale, all'epoca guidato da Le Pen.

Africa

Non c'è stato alcun colpo di Stato in Somalia dopo le recenti elezioni presidenziali

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in Kenya hanno condiviso un video con scene di soldati in marcia, accompagnato dall'affermazione che c'è stato un colpo di Stato in Somalia il giorno dopo che Hassan Sheikh Mohamud - che ha governato il Paese dal 2012 al 2017 - ha battuto il presidente in carica Mohamed Abdullahi Mohamed - noto come Farmajo - nelle elezioni del 15 maggio.

"BREAKING: Il colpo di Stato militare entra in vigore dopo che le forze hanno attaccato la residenza del presidente eletto Hassan Sheikh Mohamud. A Farmajo è stato detto di non lasciare Villa Somalia [il palazzo presidenziale] e tutte le strade di Mogadiscio sono chiuse", si legge nella didascalia dei post.

Verità:

Secondo gli inviati dell'AFP nella capitale somala Mogadiscio, non c'è stato alcun tentativo di colpo di Stato nel Paese dopo le elezioni presidenziali del 15 maggio.

Il 17 maggio, un giorno dopo che la falsa affermazione ha iniziato a circolare sui social media, la pagina Facebook ufficiale della presidenza somala ha condiviso un video che mostra Mohamud e Farmajo mentre si incontrano cordialmente nel palazzo presidenziale.

Una ricerca per immagini inversa mostra che le immagini delle truppe in marcia presenti nel video condiviso sui social media sono state registrate il 12 aprile 2022 durante un evento che celebrava la Giornata delle Forze Armate del Paese.

Oceania

La proposta di legge in Australia non vieta alle persone di coltivare il proprio cibo

Affermazione falsa: gli utenti dei social media hanno condiviso l'affermazione che i legislatori dello Stato australiano di Victoria stanno discutendo una proposta di legge che vieta agli abitanti del luogo di coltivare il proprio cibo.

Verità:

I post che circolano sui social media si riferiscono al Agriculture Legislation Amendment Bill 2022, attualmente in discussione nel parlamento vittoriano.

Il disegno di legge, che modifica undici leggi, riguarda le specie invasive, il controllo delle malattie animali, i pesticidi e altre potenziali minacce all'agricoltura locale.

Disponibile integralmente sul sito web del governo vittoriano, la legislazione non contiene disposizioni che impediscano ai cittadini di coltivare il proprio cibo.