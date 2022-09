Domenica 25 settembre gli italiani sono stati chiamati alle urne per le Elezioni politiche 2022. Terminata la tornata elettorale, Fratelli di Italia, il partito di Giorgia Meloni, è risultato il più votato (26% di consensi) mentre il centrodestra unito ha ottenuto una ampia maggioranza sia al Senato che alla Camera. I giorni successivi diversi personaggi dello spettacolo - da Damiano David dei Maneskin a Renato Zero fino a Sabrina Ferilli e Francesca Michielin - hanno espresso un commento negativo sulla vittoria di Fratelli d'Italia e del centrodestra.

Francesco Facchinetti si è sfogato sui social media, andando contro tutti quelli che hanno criticato la leader di FdI.

Lo sfogo di Facchinetti

Stanco di leggere commenti al vetriolo sulla leader di FdI, Francesco Facchinetti è stato protagonista di un duro sfogo. Su Instagram, il 42enne milanese ha criticato tutti coloro che si sono scagliati contro Giorgia Meloni: "Sono molto arrabbiato, non riesco a stare zitto". Il diretto interessato ha fatto presente di aver letto offese gratuite sulla leader di FdI: "Personaggi o meno famosi si stanno ricoprendo di ridicolo con parole allucinanti".

Facchinetti ha inviato tutti a usare i giusti termini: chi parla di "resistenza" dovrebbe fare un passo indietro, visto che non è mai vissuto in quel periodo storico, ha detto il cantante.

Lo stesso Facchinetti ha rivelato di aver avuto un nonno partigiano, ma anche se ha ascoltato i suoi racconti non potrà mai capire cos'è stata realmente la resistenza. A chi ha parlato di "fascismo", il figlio di Roby Facchinetti ha risposto: "Come si fa a pensare che l'Italia possa tornare al regime?". Facchinetti ha aggiunto che andrebbe utilizzata la giusta parola: "Opposizione".

Sebbene Facchinetti abbia precisato di non aver votato per Fratelli d'Italia, ha chiesto di prendersela con il Partito Democratico: "In 20 anni non ha fatto nulla".

La reazione di alcuni personaggi vip

Francesco Facchinetti non ha fatto nomi, ma probabilmente il riferimento è al commento di alcuni personaggi famosi.

Francesca Michielin il giorno seguente il risultato delle politiche ha pubblicato un tweet: "Oggi inizia la Resistenza".

Damiano David dei Maneskin aveva scritto: "Oggi è un giorno triste per il mio paese". A tal proposito il cantante aveva condiviso il titolo utilizzato dalla CNN, in cui Giorgia Meloni veniva descritta come "la leader più a destra dai tempi di Mussolini".

La influencer Giulia Torelli in un video aveva sostenuto che FdI fosse stato votato da persone anziane. Lodo Guenzi ha criticato la sinistra per non essere riuscita a contrastare i partiti a destra. La cantante Gaia, ex allieva di Amici, sui social ha postato l'immagine di un cuore spezzato mentre il rapper Luché ha pubblicato l'immagine capovolta dell'Italia.