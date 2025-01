Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in data odierna ha pubblicato sui suoi account social un video in cui sostiene di aver ricevuto un avviso di garanzia. Questo documento, inviato solitamente ai cittadini indagati nell'ambito di un procedimento giudiziario, riguarda il caso della scarcerazione del generale libico Njeim Osama Almasri. Il capo della polizia giudiziaria libica era stato liberato la scorsa settimana con della modalità poco comuni e che avevano causato molte polemiche politiche intorno al governo e alla premier. Intanto dopo l'annuncio della premier, l'Associazione Nazionale Magistrati parla di una "comunicazione di iscrizione che è in sé atto dovuto".

Il video di Meloni

Nel video Meloni fa sapere che i reati ipotizzati sono quelli di favoreggiamento e di peculato e ha aggiunto poi che anche Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, e a Carlo Nordio, ministro della Giustizia.

Al momento non si hanno notizie sull'inchiesta, se non per bocca della stessa presidente del Consiglio, la quale ha anche aggiunto che questo avviso di garanzia arriva dal procuratore Francesco Lo Voi, lo stesso procuratore che ha condotto le indagini su Matteo Salvini nell'ambito del processo di Open Arms. Ovviamente la vicenda, esulando dal contesto giudiziario, è il tema più discusso di queste ore dalla Politica italiana.

La difesa della premier

Nella clip pubblicata sui social Meloni si è difesa in modo energico e sostiene che questi fatti rappresentino per lui un attacco di tipo politico. La premier afferma infatti di essere "invisa a chi non vuole che l'italia cambi e diventi migliore". E, prosegue poi, proprio per questo motivo intende andare avanti per la sua strada, specie quando è in ballo la sicurezza dell'Italia.

Elmasry era stato condotto in carcere una settimana fa secondo mandato di arresto internazionale della Corte Penale Internazionale ma rilasciato dopo poco tempo in quanto l'arresto non venne convalidato da un magistrato. In questa vicenda il governo italiano è entrato per far rientrare il libico nel suo paese tramite volo di stato, e qui risiederebbe l'accusa di peculato.

La difesa del governo italiano poggia sul fatto che Elmasry fosse un esponente importante del governo libico ma ha causato sin da subito aspri attacchi dalle opposizioni.

La nota dell'Anm e le reazioni politiche

Intanto sulla vicenda c'è stata una precisazione molto importante da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati. In una nota infatti i magistrati vogliono fare chiarezza e sottolineano che la vicenda è stata fraintesa da molti politici che hanno commentato la vicenda.

Ricordano infatti che la procura di Roma per prima cosa non ha emesso, nonostante quanto venga detto nelle ultime ore, un avviso di garanzia nei riguardi di Meloni e di alcuni ministri. Si tratta infatti, come si legge nella nota dell'Anm, di una "comunicazione di iscrizione che è in sé atto dovuto", in quanto previsto da una legge costituzionale.

Dal fronte politico arriva la reazione della segretaria del Pd Elly Schlein, che invita la premier a "non nascondersi" e a recarsi in Parlamento per chiarire la vicenda. E Giuseppe Conte del M5S sostiene che con questa vicenda il governo ha compiuto "un grave disastro politico", non spiegando il motivo per cui il cittadino libico è stato rimpatriato con tutti gli onori nel suo paese.