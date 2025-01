Sondaggio elettorale favorevole a Giorgia Meloni, l'ultimo realizzato da Swg per il TgLa7 del 27 gennaio. Il consueto sondaggio del lunedì annunciato in diretta durante il telegiornale ha "premiato" la presidente del Consiglio e il suo partito Fratelli d'Italia che si conferma con il 29,7%. Ottimo anche il dato del Pd, non va bene invece il Movimento 5 Stelle. Lieve calo invece per quanto riguarda Forza Italia e Lega.

L'ultimo sondaggio SWG

L'ultimo sondaggio SWG del 27 gennaio sorride al partito della premier Meloni. Fratelli d'Italia infatti si conferma con un ottimo 29,7% e continua a salire di due decimali rispetto al sondaggio scorso.

Ottimo risultato per nulla scontato se pensiamo oltretutto al periodo non semplice per la premier, alle prese con il caso della ministra Daniela Santanché e alla richiesta di dimissioni che viene anche da esponenti interni al partito. Come se non bastasse anche la vicenda della scarcerazione del generale libico Najem Osama Almasri ha un peso importante per il governo.

Nonostante questo comunque il consenso è forte e stando alle percentuali di quest'ultimo sondaggio il distacco sul secondo partito resta all'incirca lo stesso: dall'altra parte infatti troviamo un Partito Democratico in forma che cresce e ottiene un importante 22,8% (+0,4%). Un risultato positivo in linea con gli ultimi mesi per il partito guidato dalla segretaria Elly Schlein.

Il Movimento Cinque Stelle dal canto suo non è particolarmente brillante e ottiene l'11,4% perdendo due decimali. Sicuramente questo non è un periodo non facile per il partito di Giuseppe Conte, dopo la fase congressuale. Una fase in cui si sta riassestando all'interno dell'opposizione navigando comunque intorno all'11%.

Il dato sugli altri partiti

Forza Italia e Lega sono sempre a poca distanza, entrambi in lieve calo. I due partiti di maggioranza sono sempre a pochi decimali di distanza e anche stavolta prevale il partito del ministro degli Esteri Antonio Tajani che ottiene il 9,1%, mentre il Carroccio di Matteo Salvini è all'8,4 % e si conferma terza forza della maggioranza.

Tra i partiti di opposizione poi c'è Alleanza Verdi Sinistra al 6,5%, stabile da mesi, ossia dalle ultime elezioni europee svoltesi a giugno del 2024. In questo ultimo sondaggio guadagna un decimale rispetto alla rilevazione dello scorso 20 gennaio.

Poi, tra i partiti più piccoli, c'è Azione di Carlo Calenda in lieve calo con il 3,2%, Italia Viva di Matteo Renzi con il 2,8% (+0,1%). A seguire poi c'è +Europa con il 2% in lieve calo e per finire Noi Moderati di Maurizio Lupi che risale con l'1,3%. Gli intervistati che in questo sondaggio non si esprimono o comunque non optano per nessuna forza Politica sono il 34% (+1%).