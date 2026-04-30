Il Parlamento italiano ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Documento di economia e finanza (Def), un passaggio fondamentale per le strategie economiche del Paese. L'approvazione, avvenuta il 30 aprile 2026 con il voto favorevole della maggioranza, definisce le linee guida economiche nazionali.

La risoluzione ha ricevuto l'assenso di entrambe le Camere, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Il Def è lo strumento cardine per la programmazione economica e finanziaria dell'Italia, delineando previsioni macroeconomiche e obiettivi di finanza pubblica per i prossimi anni.

Questa approvazione parlamentare è indispensabile per l'avvio delle politiche economiche governative.

Il processo di approvazione parlamentare

Durante la sessione, la maggioranza ha sostenuto la risoluzione, approvata con la partecipazione dei principali gruppi parlamentari. Il Documento di economia e finanza, come da normativa, è presentato annualmente dal governo alle Camere entro aprile, costituendo la base per la successiva legge di bilancio.

La discussione in Aula ha illustrato le direttrici principali della politica economica nazionale. Tra queste, gli obiettivi di crescita, il controllo della spesa pubblica e gli interventi per sostenere lo sviluppo economico e la stabilità finanziaria.

Il Documento di Economia e Finanza (Def): uno strumento strategico

Il Documento di economia e finanza (Def) è il principale strumento di programmazione economica e finanziaria dello Stato italiano. Redatto annualmente dal governo, è sottoposto all'esame del Parlamento, che si esprime tramite una risoluzione. Il documento definisce il quadro macroeconomico, le strategie di finanza pubblica e le priorità di intervento per il triennio successivo.

Dopo l'approvazione parlamentare, il governo procede con la predisposizione della legge di bilancio e degli altri provvedimenti economici previsti per l'anno in corso e per quelli futuri, assicurando continuità nella gestione delle finanze pubbliche.