Il presidente libanese Joseph Aoun ha annunciato il 27 aprile 2026 che il suo Paese respingerà categoricamente qualsiasi accordo "umiliante" con Israele al termine dei negoziati in corso. Questa ferma dichiarazione, rilasciata a Beirut, sottolinea la determinazione del Libano a raggiungere una soluzione duratura che ponga fine allo stato di conflitto tra le due nazioni.

La posizione del presidente Aoun e le accuse di tradimento

Joseph Aoun ha chiarito che i negoziati diretti con Israele mirano a porre fine al conflitto con Hezbollah. Il presidente ha rivolto un chiaro rimprovero al gruppo armato sostenuto dall’Iran, affermando che "portare il Paese in guerra è tradimento".

Ha poi dichiarato: "Il mio obiettivo è raggiungere la fine dello stato di guerra con Israele, in modo simile all’armistizio del 1949". Aoun ha ribadito: "Vi assicuro che non accetterò di raggiungere un accordo umiliante".

Il presidente Joseph Aoun ha criticato chi ha trascinato il Libano nel conflitto. "Coloro che ci hanno trascinato in guerra in Libano ora ci ritengono responsabili perché abbiamo preso la decisione di avviare i negoziati", ha affermato. Ha concluso: "Quello che stiamo facendo non è tradimento. Piuttosto, il tradimento è commesso da coloro che portano il proprio Paese in guerra per perseguire interessi stranieri".

Il contesto regionale e le operazioni militari

I negoziati tra Libano e Israele si inseriscono in un contesto di lunga data, con l'obiettivo di superare un conflitto che perdura da decenni.

Il riferimento di Aoun all’armistizio del 1949 evoca il precedente storico di una tregua formale tra i due Stati, senza un trattato di pace definitivo. Questo sottolinea la complessità delle attuali discussioni diplomatiche.

In parallelo agli sforzi diplomatici, la situazione sul campo rimane tesa. L'esercito israeliano ha comunicato di aver colpito posizioni di Hezbollah nella valle della Bekaa e in altre zone del Libano meridionale. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno specificato di aver avviato operazioni contro le infrastrutture del gruppo armato, evidenziando la persistenza di tensioni regionali anche nel pieno dei negoziati. Questa attività militare sottolinea la fragilità del quadro di sicurezza.