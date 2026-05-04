In occasione del 165° anniversario di costituzione dell'Esercito Italiano, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito con forza l'importanza cruciale delle Forze Armate italiane per la salvaguardia dell'indipendenza del Paese. Attraverso un messaggio indirizzato al capo di Stato maggiore dell’Esercito, Generale C.A. Carmine Masiello, il Presidente ha evidenziato come l'Esercito rappresenti un pilastro fondamentale, specialmente in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni e conflitti.

Mattarella ha sottolineato che l'Esercito gioca un ruolo determinante nel promuovere "le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali", contrapponendosi alla mera pretesa della forza.

Il Capo dello Stato ha inoltre enfatizzato che l'attuale e grave inasprimento, unito all'allargamento dei conflitti globali, conferma all’Esercito Italiano una funzione primaria non solo nella tutela dell’indipendenza nazionale, ma anche nella promozione dei valori irrinunciabili della pace e della stabilità.

Il significato del 165° anniversario

La celebrazione del 165° anniversario dell’Esercito Italiano, avvenuta il 4 maggio 2026, è stata l'occasione per il Presidente Mattarella di inviare il suo messaggio ufficiale. Questa ricorrenza assume un significato profondo per le Forze Armate, chiamate quotidianamente a garantire la sicurezza del territorio nazionale e a partecipare attivamente a missioni internazionali.

Tali missioni si svolgono in stretta collaborazione con i Paesi europei e gli alleati, rafforzando il posizionamento dell'Italia nel panorama della difesa europea.

Nel suo intervento, il Presidente ha ribadito la necessità di sviluppare uno strumento difensivo europeo adeguato alle sfide contemporanee, rimarcando il contributo essenziale dell’Esercito Italiano nel sostenere e far valere i principi cardine del diritto internazionale e l'autorità delle istituzioni multilaterali.

La missione e il ruolo strategico dell'Esercito

Fondato nel 1861, l’Esercito Italiano ha storicamente svolto e continua a svolgere una pluralità di compiti essenziali. Tra questi, la difesa del territorio nazionale, il supporto alle popolazioni colpite da calamità naturali e la partecipazione a missioni internazionali di pace.

Queste attività dimostrano la sua versatilità e il suo impegno costante sia sul fronte interno che su quello globale.

L'impegno dell’Esercito si estende sia in operazioni sul suolo italiano che all'estero, contribuendo in maniera significativa alla sicurezza, alla stabilità e al rispetto delle norme internazionali. Il suo ruolo è intrinsecamente legato al quadro della cooperazione europea e internazionale, con l'obiettivo primario di salvaguardare l'indipendenza del Paese e di promuovere attivamente i valori universali della pace e della stabilità, come enfaticamente sottolineato dal Presidente Mattarella nel suo messaggio.