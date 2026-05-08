La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando l’importanza dell’incontro e dei temi affrontati.

In un messaggio diffuso sui social, Meloni ha dichiarato: “Ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto, durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali, tra cui la crisi in Medio Oriente, la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina”.

La premier ha poi definito il colloquio un momento di confronto tra partner stretti, aggiungendo: “Un dialogo franco, tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente”.

Il colloquio tra Meloni e Rubio: temi e prospettive

Nel corso del vertice, la presidente Meloni e il senatore Rubio hanno approfondito le relazioni bilaterali tra i due Paesi, toccando questioni cruciali di politica internazionale e di sicurezza globale. La presidente del Consiglio ha enfatizzato la necessità di mantenere un dialogo aperto e proficuo tra nazioni alleate, rimarcando come Italia e Stati Uniti condividano profondi valori democratici e ambiziosi obiettivi strategici.

In tal senso, Meloni ha ribadito la sua visione: "Dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi".

Questo appuntamento ha rappresentato una significativa opportunità per consolidare ulteriormente la cooperazione tra Roma e Washington, in particolare su dossier di stringente attualità internazionale. La presenza del senatore Rubio, figura di spicco nel panorama della politica estera statunitense, ha permesso di affrontare con maggiore dettaglio argomenti legati alla sicurezza e alla stabilità globale, confermando l'impegno congiunto dei due Paesi.