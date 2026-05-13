Durante il Premier Time al Senato della Repubblica, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta rispondendo a un’interrogazione del leader di Azione Carlo Calenda, relativa all’ipotesi di istituire una cabina di regia per le priorità strategiche del Paese.

Meloni ha richiamato il contesto internazionale ed economico complesso, sottolineando la necessità di un approccio condiviso: "Credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione da cui partire, la situazione in cui ci troviamo, un quadro economico e internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno come già stanno incidendo, sulla crescita sull'energia sulla competitività delle imprese sul potere di acquisto delle famiglie.

In un momento che facile non è dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia".

Nel suo intervento, la premier ha poi aperto al dialogo con l’opposizione, soffermandosi in particolare sul tema energetico: "Colgo positivamente quello che lei dice - aggiunge la premier rivolta a Calenda, spiegando che tra le grandi questioni c'è "quella energetica, il governo ci ha lavorato fin dall'inizio"