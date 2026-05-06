Pechino ha ribadito con fermezza la necessità di una cessazione immediata e completa delle ostilità in Iran, evidenziando l'urgenza della situazione attuale. Questa posizione è emersa da un significativo incontro diplomatico avvenuto nella capitale cinese tra il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, e il massimo rappresentante della diplomazia cinese, Wang Yi. L'incontro ha riaffermato l'importanza cruciale della prosecuzione dei negoziati quale unica via per una risoluzione duratura del conflitto. Il Ministero degli Esteri cinese ha diffuso un comunicato che sottolinea la gravità della crisi e l'impegno di Pechino per la stabilità regionale.

Durante il colloquio, Wang Yi ha dichiarato che la Cina si posiziona come un partner strategico affidabile dell'Iran, rafforzando i legami bilaterali tra i due paesi. Il diplomatico cinese ha inoltre rivolto un pressante appello alle parti coinvolte, esortandole a rispondere con prontezza agli appelli della comunità internazionale. L'obiettivo primario di tale richiesta è la garanzia di un passaggio sicuro e ininterrotto attraverso lo Stretto di Hormuz, arteria marittima di vitale importanza per il commercio globale e la stabilità energetica.

Richiamo al cessate il fuoco e al dialogo

Nel corso dell'incontro bilaterale, Wang Yi ha ribadito con chiarezza l'urgenza di un cessate il fuoco completo e incondizionato.

Ha sottolineato come la ripresa delle ostilità sia una prospettiva inaccettabile, che minerebbe ogni sforzo verso la pace. Il diplomatico cinese ha insistito sulla necessità di mantenere un impegno costante nel dialogo e nei negoziati, considerandoli strumenti indispensabili per la risoluzione della crisi. Le sue dichiarazioni, catturate in un video della riunione, evidenziano la ferma posizione di Pechino a favore di una soluzione diplomatica e pacifica.

Contesto diplomatico

La visita del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in Cina assume un significato diplomatico rilevante, essendo il primo viaggio nel paese asiatico dall'inizio del conflitto che ha coinvolto Stati Uniti, Israele e Iran.

Le ostilità, avviate il 28 febbraio, hanno generato una situazione di profonda instabilità nella regione. Wang Yi ha manifestato profonda preoccupazione per l'escalation e la durata del conflitto, che si protrae ormai da oltre due mesi. In questo contesto di tensione, il diplomatico cinese ha ribadito la necessità di un cessate il fuoco completo, come passo fondamentale per avviare un percorso di de-escalation e stabilizzazione.