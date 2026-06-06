Le urne si sono aperte per l'elezione del nuovo presidente della Provincia di Avellino, un evento significativo per il futuro amministrativo del territorio irpino. La consultazione vede impegnati i sindaci e i consiglieri comunali dei 118 comuni dell'area, chiamati a scegliere tra due candidati. Il voto si svolge nella storica sede dell'ente provinciale, Palazzo Caracciolo, nel capoluogo irpino, Avellino.

La sfida elettorale e i candidati

La competizione per la presidenza vede contrapposti Rino Buonopane, sindaco di Montella e presidente uscente, che cerca la riconferma, e Angelo Cobino, sindaco di Grottaminarda, che si propone come alternativa.

Le operazioni di voto sono iniziate alle ore 8 e proseguiranno fino alle 20. Gli 1.444 aventi diritto al voto sono rappresentanti dei comuni, e il loro voto è ponderato in quattro fasce, calcolate in base alla popolazione del comune di appartenenza per garantire una rappresentanza equilibrata. Buonopane, esponente del centrosinistra, punta a consolidare il lavoro avviato dal 2021. Cobino, sostenuto dal centrodestra, ambisce a conquistare la guida dell'ente provinciale.

Ruolo e funzioni della Provincia di Avellino

La Provincia di Avellino è un ente locale cruciale che raggruppa 118 comuni del territorio irpino. Svolge funzioni essenziali di coordinamento e gestione in settori vitali come la viabilità, l'edilizia scolastica e l'ambiente.

La sede principale è il prestigioso Palazzo Caracciolo, situato nel capoluogo Avellino. L'ente rappresenta un imprescindibile punto di riferimento amministrativo, gestendo servizi fondamentali per lo sviluppo e il benessere dell'intera comunità irpina.