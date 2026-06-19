Andy Burnham ha conquistato le elezioni suppletive nel collegio di Makerfield, un sobborgo popolare situato nell'area metropolitana della Grande Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Questa vittoria segna il suo ritorno in Parlamento come rappresentante del Partito Laburista, dopo aver ricoperto la carica di sindaco di Manchester.

Cinquantasei anni, già ex ministro e figura di spicco della corrente progressista della ‘soft left’, Burnham ha ottenuto un risultato schiacciante. Ha raccolto quasi il 55% dei 45.510 voti scrutinati, superando di oltre 9.000 preferenze Rob Kenyon, candidato del partito Reform UK.

Tale successo rafforza significativamente la sua posizione all'interno del Labour Party, proiettandolo come il principale sfidante alla leadership di Keir Starmer, attuale leader del partito e primo ministro britannico. Nel suo discorso di vittoria, Burnham, soprannominato il "King of the North", ha dichiarato: “Everyone knows that politics isn’t working. Everyone can feel that the country isn’t where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.”

Il ritorno in Parlamento e la sfida interna al Labour

Burnham, che dal 2017 ha guidato Manchester attraverso un percorso di rigenerazione urbana e sociale, ha manifestato l'intenzione di estendere la sua visione, nota come “Manchesterism”, a livello nazionale.

La sua elezione a Makerfield è un passo cruciale per lanciare la sfida interna a Keir Starmer. Burnham ha enfaticamente affermato che “il nome Makerfield sarà per sempre sinonimo di cambiamento per il Paese” e ha sottolineato l'urgenza di “costruire una nuova politica basata sull’unità e sulla speranza”.

Questa affermazione di Burnham giunge in un momento particolarmente delicato per il Labour Party. Nonostante la vittoria alle elezioni generali del luglio 2024, Keir Starmer ha affrontato crescenti difficoltà nel mantenere la fiducia sia del partito che dell'elettorato. Numerosi esponenti laburisti hanno richiesto le sue dimissioni, ma il leader ha ribadito la sua ferma intenzione di non abbandonare la guida del partito, dichiarandosi pronto a difendere il proprio ruolo in caso di una contesa interna.

Makerfield: un trampolino per la leadership

Il collegio di Makerfield, parte integrante della Grande Manchester, rappresenta una delle aree urbane più significative del nord dell'Inghilterra. Andy Burnham, che sarà presto insediato come deputato alla Camera dei Comuni, ha già espresso la volontà di incontrare Keir Starmer per discutere il futuro della leadership del partito. Il risultato ottenuto a Makerfield consolida la posizione di Burnham come figura centrale e influente nel panorama politico laburista e nazionale.

Il Partito Laburista, fondato nel 1900, si conferma come la principale forza di centrosinistra del Regno Unito, vantando una radicata tradizione di rappresentanza nelle aree industriali del nord dell'Inghilterra, inclusa la Grande Manchester.

La vittoria di Burnham in questo storico collegio riafferma la sua capacità di attrarre un ampio consenso in territori tradizionalmente laburisti, presentandosi come una potenziale alternativa alla guida del partito e, di conseguenza, del governo.