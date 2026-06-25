La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, hanno dato il via oggi, 25 giugno 2026, a un vertice bilaterale a Cap d’Antibes, nella suggestiva Costa Azzurra. L'incontro, atteso e significativo, si svolge presso la residenza ufficiale del presidente francese, segnando un nuovo capitolo nei rapporti diplomatici tra le due nazioni.

Questo appuntamento rappresenta un momento cruciale di confronto su temi di interesse comune per Italia e Francia. Il vertice si inserisce in un più ampio contesto di rapporti diplomatici intensificati, seguendo una serie di incontri istituzionali che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

La scelta di Cap d’Antibes come sede dell'incontro non è casuale, ma sottolinea la ferma volontà di mantenere un clima di dialogo e collaborazione costante tra i due Paesi.

Dettagli dell’incontro

La presidente Giorgia Meloni è giunta a Cap d’Antibes nel primo pomeriggio, dove è stata accolta personalmente dal presidente Emmanuel Macron. L'incontro bilaterale si tiene all'interno della residenza ufficiale del presidente francese, un luogo di prestigio spesso scelto per appuntamenti istituzionali di alto livello. L'obiettivo primario di questo vertice è rafforzare ulteriormente i rapporti tra Italia e Francia, affrontando congiuntamente le tematiche di attualità più pressanti e le questioni chiave della politica europea.

Cap d’Antibes e la residenza presidenziale

Cap d’Antibes, una delle località più rinomate della Costa Azzurra, è celebre non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma anche per ospitare numerose residenze ufficiali e private di personalità internazionali. La residenza presidenziale francese in questa località è un simbolo della diplomazia francese, utilizzata regolarmente per ospitare incontri istituzionali di grande rilevanza. La decisione di tenere il vertice tra Meloni e Macron proprio in questa sede conferma l'importanza strategica che entrambe le delegazioni attribuiscono a questo incontro, evidenziando la volontà di condurre discussioni in un ambiente riservato ma significativo.