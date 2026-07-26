Ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, il dibattito politico è acceso a causa del persistente scontro tra la minoranza consiliare e il sindaco Danilo Rapetti. Al centro della contesa vi è la controversa figura dell'assessore virtuale, una nomina che continua a generare perplessità e richieste di chiarimento all'interno del Comune piemontese.

Il confronto tra minoranza e sindaco sull'innovazione digitale

La minoranza consiliare ha espresso chiare riserve riguardo all'introduzione dell'assessore virtuale, sollecitando l'amministrazione a fornire dettagli precisi sulle sue modalità di funzionamento e sulle specifiche competenze che gli saranno attribuite.

Questa nuova figura digitale, secondo l'opposizione, necessita di maggiore trasparenza. Il sindaco Rapetti, dal canto suo, ha fermamente difeso la scelta dell'amministrazione, sottolineando la legittimità della decisione e presentandola come un'importante innovazione per la città. Lo scontro verbale tra le due fazioni ha animato diverse recenti sedute del consiglio comunale, evidenziando le profonde divergenze di vedute.

Dettagli e implicazioni dell'assessore virtuale

L'assessore virtuale è stato concepito come una figura digitale volta a ottimizzare l'interazione tra cittadini e amministrazione comunale. L'obiettivo dichiarato è sfruttare gli strumenti tecnologici per la gestione di alcune deleghe specifiche, mirando a una maggiore efficienza.

Tuttavia, la minoranza ha sollevato interrogativi cruciali non solo sulle modalità operative, ma anche sui costi associati all'implementazione di questa innovazione amministrativa. Il sindaco ha ribadito che la decisione è stata presa nell'interesse della collettività, con l'intento di «rendere più efficiente il rapporto tra cittadini e Comune». Nonostante le rassicurazioni, il dibattito su questa figura inedita rimane uno dei temi centrali dell'attuale agenda politica di Acqui Terme.