Il Consiglio regionale della Toscana ha concluso con successo una lunga sessione notturna, culminata nell'approvazione del Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2026. L'assemblea si è riunita a Firenze tra il 7 e l'8 luglio, con sedute prolungate che hanno richiesto la prosecuzione anche nelle ore notturne per permettere l'esame approfondito e il voto su tutti i provvedimenti all'ordine del giorno. Questo passaggio cruciale rappresenta un via libera fondamentale per la programmazione economica e finanziaria della Regione per il prossimo triennio.

Tra i punti salienti discussi e approvati dal Consiglio regionale figurano la seconda variazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e la Nota di integrazione al Defr 2026. Il pacchetto di delibere esaminate comprendeva inoltre una serie di interventi normativi collegati, essenziali per l'attuazione delle nuove disposizioni. Un'altra importante approvazione ha riguardato la proposta di legge statutaria concernente i principi generali e la composizione della Giunta regionale, che introduce modifiche agli articoli 3, 4 e 35 dello Statuto della Regione. Questa proposta, già approvata in prima lettura lo scorso 29 gennaio, ha ora ottenuto il via libera definitivo in seconda lettura, consolidando importanti aspetti istituzionali.

Le decisioni chiave del Consiglio regionale

Nel corso della stessa sessione, i consiglieri hanno esaminato e discusso la proposta di deliberazione relativa al budget 2026-2028 dell’Ente Terre regionali toscane, un ente strumentale di primaria importanza per la gestione del patrimonio territoriale. È stata inoltre posta in discussione una proposta di risoluzione incentrata sul completamento dell’iter progettuale e sulla successiva realizzazione della variante alla Strada Statale 67 Tosco Romagnola, specificamente nel tratto in località Vallina, un'opera infrastrutturale attesa per migliorare la viabilità locale. L'agenda dei lavori ha incluso anche numerose interrogazioni e mozioni presentate dai membri del Consiglio, a testimonianza dell'ampio spettro di tematiche affrontate.

La necessità di una maratona notturna è stata dettata dall'esigenza di garantire la discussione esaustiva e il voto su tutti i complessi provvedimenti previsti, con particolare attenzione al Defr 2026, che si configura come il documento cardine per la definizione delle strategie economiche e di bilancio della Regione Toscana per il periodo a venire.

Il valore strategico del Documento di economia e finanza regionale

Il Documento di economia e finanza regionale (Defr) rappresenta lo strumento programmatico fondamentale attraverso il quale la Regione Toscana delinea le direttrici della propria politica economica, finanziaria e di bilancio. Attraverso il Defr, vengono stabiliti gli indirizzi strategici e le priorità di intervento, fornendo un quadro chiaro delle risorse disponibili e degli obiettivi programmatici che l'amministrazione intende perseguire nel periodo di riferimento.

L'approvazione di questo documento è un passaggio obbligato e imprescindibile per la successiva elaborazione e le eventuali variazioni del bilancio regionale, assicurando una coerenza rigorosa tra le scelte di programmazione adottate e le risorse finanziarie effettivamente stanziate. Il Defr, aggiornato annualmente, è concepito per essere un documento dinamico, che può essere integrato o modificato in base alle nuove esigenze o alle mutate condizioni economiche che dovessero emergere nel corso dell'anno, garantendo così flessibilità e adattabilità alla gestione regionale.