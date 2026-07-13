Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato il valore dell'unità del campo largo, definendola un "grande valore" e un "passo avanti molto significativo" in vista delle prossime elezioni. Intervenendo all'evento ANSA 'Italia Innovativa' a Napoli, Manfredi ha evidenziato la necessità di costruire un fronte progressista ampio. Questo fronte, ha precisato, dovrà includere forze riformiste, cattoliche e civiche, considerate essenziali per affrontare la scadenza elettorale con coesione.

Manfredi ha delineato le priorità programmatiche del campo largo: sviluppo, sostegno ai giovani, tutela dei diritti fondamentali, accesso alla casa, salute e istruzione.

L'obiettivo è un'agenda chiara e ben comunicata agli elettori. "Bisogna accelerare il percorso, farci trovare pronti perché credo che l'Italia voglia cambiare e dobbiamo intercettare questa voglia di cambiamento", ha affermato il sindaco, sottolineando l'urgenza dell'azione politica.

Le sfide e l'agenda del campo largo

Approfondendo le tematiche, Manfredi ha ribadito che l'agenda del campo largo deve focalizzarsi supunti cardine come lo sviluppo economico e l'investimento nelle nuove generazioni. La salvaguardia dei diritti fondamentali e la garanzia di un accesso equo a casa, salute e istruzione sono pilastri irrinunciabili. L'intento è formulare un programma che risponda alle esigenze dei cittadini e sia capace di anticipare le sfide future, comunicando in modo efficace il proprio messaggio agli elettori.

Il futuro delle iniziative unitarie: da Napoli a Roma

Nonostante l'appello all'unità, il campo largo – formato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra – ha affrontato recenti difficoltà organizzative e politiche. L'evento unitario a Napoli ha mostrato una partecipazione inferiore alle aspettative e sollevato polemiche in Campania, spingendo a riconsiderare le future iniziative. L'appuntamento a Padova è stato messo in discussione. Si valuta ora un nuovo evento a Roma, per riaffermare la coesione tra le componenti progressiste e rilanciare il progetto. L'obiettivo è superare le battute d'arresto e presentarsi compatti alle prossime elezioni politiche, dimostrando l'unità d'intenti necessaria.