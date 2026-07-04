Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un significativo messaggio al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in occasione del duecentocinquantesimo anniversario dell'indipendenza americana. Nel suo intervento, il Capo dello Stato italiano ha posto l'accento sull'importanza cruciale della collaborazione strategica tra Stati Uniti e Italia, sottolineando la necessità impellente di unire gli sforzi per promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità, non solo per i rispettivi popoli, ma per l'intero scenario globale.

Mattarella ha evidenziato come, in un momento storico di grande complessità, segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, sia fondamentale che Washington e Roma mantengano e rafforzino la loro cooperazione.

Questa azione congiunta deve avvenire sia nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, sia attraverso una partecipazione attiva e costruttiva alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali. Il Presidente ha affermato con chiarezza: "L'odierna celebrazione appartiene alla storia degli Stati Uniti ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei princìpi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice".

Il valore storico del 250° anniversario dell'indipendenza

Nel suo messaggio commemorativo, il Presidente Mattarella ha voluto rimarcare come la storica Dichiarazione di Indipendenza del 1776 abbia rappresentato una fonte di ispirazione profonda.

Tale documento non ha influenzato unicamente il percorso politico e civile degli Stati Uniti, ma ha anche guidato e motivato lo sviluppo di numerosi altri popoli in ogni continente, fungendo da faro per l'autodeterminazione. Ha aggiunto, con riferimento a questi ideali fondativi, che "tali nobili sollecitazioni sono state e restano, inoltre, punto di riferimento di una visione delle relazioni tra gli Stati modellata sul diritto internazionale, sulla cooperazione e sul sostegno alle istituzioni internazionali sorte nella ripulsa delle tragedie del secolo scorso".

Cooperazione internazionale e principi condivisi

Il Presidente della Repubblica ha ribadito con forza il valore inestimabile della cooperazione internazionale e il ruolo insostituibile delle istituzioni multilaterali quali pilastri per la promozione della pace e della sicurezza a livello globale.

Ha sottolineato l'importanza di preservare e consolidare il legame storico e strategico tra Italia e Stati Uniti, anche attraverso una partecipazione proattiva e coordinata nelle organizzazioni internazionali. Mattarella ha posto un'enfasi particolare sui principi di libertà, sulla rappresentanza democratica e sulla tutela dei diritti umani, identificandoli come elementi cardine che non solo uniscono profondamente i due Paesi, ma che continuano a orientare e guidare le loro azioni e politiche sulla scena internazionale, in un'ottica di responsabilità condivisa e di progresso comune.