La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato di non avere alcun rimpianto riguardo alle sue scelte politiche e ai rapporti con l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'affermazione è giunta a seguito di un incontro con il leader americano, durante il quale Meloni ha sottolineato l'importanza di mantenere salda l'unità tra i Paesi occidentali, un obiettivo strategico primario.

Le dichiarazioni della Presidente Meloni

Nel suo intervento, Meloni ha affermato con chiarezza: "Non mi pento di nulla". Il suo obiettivo principale è rafforzare la coesione tra le nazioni occidentali, in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni e da sfide globali.

Il dialogo con Trump si inserisce in una strategia più ampia di collaborazione e confronto tra le principali democrazie dell'Occidente, ritenuta essenziale per la stabilità.

L'obiettivo strategico: l'unità occidentale

Durante l'incontro, Meloni ha posto l'accento sulla necessità di unire le forze tra i Paesi occidentali per affrontare le questioni più rilevanti dell'agenda internazionale. Il confronto con Trump è stato improntato alla ricerca di soluzioni condivise e alla costruzione di una visione comune su temi di rilievo globale. Meloni ha ribadito con forza: "Con Trump punto all'unità dell'Occidente".

La presidente del Consiglio ha inoltre sottolineato che la collaborazione tra Stati Uniti ed Europa è un elemento chiave per la stabilità e la sicurezza internazionale.

Il dialogo costante tra i leader occidentali è essenziale per affrontare le sfide attuali e future, confermando la volontà dell'Italia di essere un protagonista attivo nel rafforzamento dei legami transatlantici.