Il Comune di Potenza ha annunciato l'introduzione della valutazione di impatto generazionale nei propri atti amministrativi. Questa importante iniziativa, resa nota il 7 luglio 2026, mira a esaminare attentamente gli effetti delle decisioni dell'ente sulle diverse fasce d'età, con un'attenzione particolare rivolta alle future generazioni di cittadini.

La valutazione di impatto generazionale si configura come un nuovo strumento strategico all'interno dei meccanismi di programmazione e controllo dell'attività amministrativa comunale. L'obiettivo primario è assicurare che le scelte adottate dall'amministrazione non considerino solo le esigenze attuali, ma anche le potenziali ripercussioni a lungo termine sulle nuove generazioni.

Attraverso questa misura, il Comune di Potenza intende promuovere una maggiore responsabilità intergenerazionale, favorendo l'implementazione di politiche pubbliche più sostenibili e proiettate verso il futuro.

Dettagli dell'iniziativa

L'adozione della valutazione di impatto generazionale rappresenta una significativa novità per l'amministrazione locale. Il Comune ha specificato che questa procedura sarà applicata a tutti gli atti amministrativi, con la finalità di "valutare preventivamente gli effetti delle decisioni sulle generazioni presenti e future". La nuova prassi amministrativa prevede, quindi, che durante la fase di elaborazione di ogni atto, venga condotta un'analisi specifica sugli impatti che le scelte potranno generare nel corso del tempo.

Questa decisione si inserisce in un più ampio percorso di innovazione amministrativa e di crescente attenzione alla sostenibilità. Il Comune di Potenza intende così consolidare il proprio impegno verso una gestione responsabile delle risorse e delle politiche pubbliche, ponendo il benessere delle generazioni future al centro della propria azione.

Il ruolo del Comune di Potenza

Potenza, in quanto capoluogo della regione Basilicata, riveste un ruolo centrale come principale polo amministrativo e istituzionale dell'area. Il Comune è responsabile della gestione di numerosi servizi e attività essenziali per i cittadini, spaziando dall'urbanistica all'ambiente, dalle politiche sociali alla cultura e allo sviluppo economico.

Negli ultimi anni, l'ente ha promosso diversi progetti focalizzati sull'innovazione e sulla sostenibilità, con l'intento di migliorare la qualità della vita dei residenti e di stimolare uno sviluppo equilibrato del territorio.

L'introduzione della valutazione di impatto generazionale si allinea perfettamente a questo quadro di sensibilità verso le esigenze della comunità e di promozione di politiche pubbliche lungimiranti. Tale scelta conferma il Comune di Potenza come un ente particolarmente attento ai temi della sostenibilità e della responsabilità amministrativa.