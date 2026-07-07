Il Consiglio regionale della Calabria, riunitosi a Palazzo Campanella a Reggio Calabria sotto la presidenza di Salvatore Cirillo, ha approvato importanti misure per la sicurezza stradale e la sanità, rinviando le decisioni su nomine e designazioni negli enti regionali. I lavori hanno visto il via libera alla proposta di legge n. 51/13, con relatore Sergio Ferrari, che istituzionalizza il Crisc, il Centro regionale di monitoraggio degli incidenti stradali. Il provvedimento introduce un’evoluzione tecnologica del Crisc, con moduli di intelligenza artificiale per l’analisi predittiva dei black spot, i punti stradali più a rischio.

Inoltre, l’articolo 14 istituisce la Giornata regionale della sicurezza stradale, da celebrare ogni anno la terza domenica di novembre, in concomitanza con la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada delle Nazioni Unite.

Tavolo tecnico per i Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali

Approvato anche l’ordine del giorno del consigliere Domenico Giannetta (Forza Italia), che istituisce un Tavolo tecnico regionale. Questo organismo approfondirà le modalità attuative delle disposizioni relative ai Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali convenzionati operanti nel Servizio sanitario regionale. Giannetta ha illustrato l’atto, evidenziando la necessità di un approfondimento tecnico per tradurre la normativa nazionale nel contesto calabrese, con il Tavolo che accompagnerà il percorso attuativo coinvolgendo i professionisti e le strutture sanitarie.

Rinviate nomine e designazioni regionali

È stato rinviato l’ordine del giorno sulle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale. La decisione riguarda gli incarichi negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché negli enti economici e nelle aziende dipendenti. Questo rinvio, che tocca un ambito istituzionale rilevante, posticipa la discussione a una successiva fase dei lavori consiliari.

Il Consiglio regionale della Calabria, con sede a Palazzo Campanella, esercita funzioni legislative, di indirizzo e di controllo.