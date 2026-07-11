Futuro Nazionale consolida la sua presenza in Calabria, annunciando un significativo incremento delle adesioni che superano i 5.000 iscritti. La notizia è stata diffusa da Rossano Sasso, esponente di spicco del partito, in occasione della prima assemblea politica regionale tenutasi a Lamezia Terme. L'evento ha registrato una notevole partecipazione, con oltre 400 persone che hanno gremito la sala d'albergo, testimoniando l'interesse crescente per la nuova formazione politica. Sasso ha evidenziato come l'incontro sia stato cruciale per definire le fondamenta dell'organizzazione territoriale del movimento, un processo reso possibile dall'impegno costante dei comitati costituenti e dalla collaborazione con il professor Rinaldi e il neo-commissario regionale Domenico Furgiuele.

Durante l'assemblea, Sasso ha categoricamente smentito le voci relative a presunti abbandoni di 600 iscritti, sottolineando l'importanza della verifica delle fonti per un giornalismo professionale. Ha ribadito la solidità della base militante, definendo gli aderenti calabresi come «militanti veri e non farlocchi». L'incontro ha visto anche la partecipazione e il saluto a numerosi amministratori comunali che hanno scelto di aderire a Futuro Nazionale, tra cui spiccano due consiglieri comunali e un assessore della città di Lamezia Terme, a conferma di un radicamento anche a livello istituzionale locale.

Organizzazione e sviluppo territoriale

Sasso ha ulteriormente enfatizzato il ruolo cruciale e l'incessante attività dei comitati costituenti, considerati il motore della crescita del partito sul territorio calabrese.

Ha inoltre anticipato che, nelle prossime settimane, si procederà all'organizzazione dei dipartimenti tematici del partito. Questa iniziativa mira a coinvolgere attivamente un numero sempre più ampio di cittadini e professionisti, con l'obiettivo strategico di contribuire alla formazione della futura classe dirigente regionale di Futuro Nazionale.

A livello nazionale, Futuro Nazionale ha dato il via alla campagna di tesseramento il primo marzo 2026, registrando un notevole successo con oltre 15.000 iscritti in tutta Italia, come precedentemente annunciato da Sasso. La Calabria si distingue per un forte interesse, testimoniato anche dal primo evento pubblico svoltosi a Rende, che ha visto la partecipazione di 500 aderenti locali.

Sasso ha ribadito che il movimento intende rappresentare una valida alternativa per tutti coloro che si sentono delusi o non più rappresentati dall'attuale offerta politica del centro-destra. Il partito si propone di promuovere con forza i valori tradizionali, ponendo al centro del suo programma temi fondamentali quali il lavoro, lo sviluppo delle infrastrutture, la sicurezza dei cittadini e la tutela della famiglia.

Adesioni e prospettive future

Confermando il dinamismo e l'autenticità del progetto, Sasso ha nuovamente sottolineato che gli aderenti in Calabria sono «militanti veri e non farlocchi», evidenziando la loro genuina motivazione. La presenza di numerosi amministratori locali all'assemblea di Lamezia Terme rafforza ulteriormente la credibilità e il potenziale di crescita del partito.

In chiusura del suo intervento, Sasso ha espresso la certezza che un gran numero di calabresi fornirà un contributo essenziale per la costruzione della futura classe dirigente di Futuro Nazionale, delineando un percorso di sviluppo ambizioso per la regione.

Fondato il 7 febbraio 2026, Futuro Nazionale si propone come una nuova e significativa realtà nel panorama della destra nazionale. Il suo obiettivo primario è quello di consolidare e ampliare la propria presenza in Calabria, attraverso un'intensa attività che include l'organizzazione di eventi pubblici, la promozione di iniziative mirate e la strutturazione di dipartimenti tematici a livello regionale, per un radicamento capillare sul territorio.