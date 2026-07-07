La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha mostrato un significativo recupero nel suo livello di gradimento, guadagnando 3,6 punti percentuali nell'arco di un anno. Secondo i risultati della Governance Poll 2026, pubblicata il 6 luglio 2026, Todde si posiziona al 14° posto nella classifica dei presidenti di Regione più apprezzati a livello nazionale. Il suo consenso attuale ha raggiunto il 49%, un incremento rispetto al 46,5% registrato nel 2025. È importante notare che, al momento della sua elezione, l'esponente del Campo largo aveva ottenuto il 45,4% dei consensi.

Nella graduatoria, la presidente della Sardegna condivide la quattordicesima posizione con la collega dell'Umbria, Stefania Proietti, collocandosi così nel quart'ultimo posto della classifica generale.

L'indagine di Noto Sondaggi

L'indagine Governance Poll, condotta a livello nazionale dalla Noto Sondaggi, ha incluso un campione specifico di mille elettori in Sardegna. La metodologia adottata per la raccolta dei dati è stata mista, combinando interviste telefoniche e telematiche. A ciascun partecipante è stato richiesto di esprimere un giudizio complessivo sull'operato della presidente Todde e di indicare se, in un'ipotetica elezione che si fosse tenuta il giorno successivo, avrebbe votato a favore o contro l'attuale presidente della Regione.

I leader regionali più votati

La classifica nazionale dei governatori vede al primo posto Antonio De Caro, presidente della Puglia, con un impressionante 66% di consenso, un dato che segna un aumento di due punti percentuali rispetto al momento della sua elezione. Segue in seconda posizione Alberto Stefani, governatore del Veneto, che ha ottenuto il 65% del gradimento. Chiude il podio Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con un consenso pari al 64%.