Un importante vertice è stato convocato per venerdì 21 agosto presso la Prefettura di Napoli, con l'obiettivo di esaminare gli emendamenti al decreto legge sui Campi Flegrei. Le proposte di modifica, provenienti dal territorio, saranno esaminate per poi essere trasmesse al Governo e al Parlamento, detentori della competenza esclusiva. Il prefetto Michele di Bari ha confermato l'impegno delle istituzioni, sottolineando come l'obiettivo primario sia accelerare le procedure per riportare alla normalità la popolazione sgomberata dalle proprie case.

Il ruolo delle istituzioni e gli emendamenti territoriali

Il prefetto Michele di Bari ha evidenziato l'attivazione di una rete interministeriale per affrontare le sfide legate ai Campi Flegrei. I ministri Musumeci e Piantedosi si sono attivati personalmente, mentre il ministro Giuli coordina le attività specifiche relative agli edifici di culto. Gli emendamenti, frutto delle istanze locali, saranno oggetto di attenta analisi in prefettura, pur restando la loro approvazione finale prerogativa esclusiva di Governo e Parlamento. Questa sinergia istituzionale mira a garantire una risposta efficace e tempestiva alle esigenze del territorio.

Soluzioni per i collegamenti marittimi e la sicurezza

Parallelamente agli sforzi legislativi, un tavolo tecnico ha individuato una soluzione cruciale per ripristinare i collegamenti marittimi con le isole di Procida e Ischia.

L'impegno è quello di normalizzare la situazione entro un mese. Questo periodo è necessario per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti prospicienti le strade che portano al porto di Pozzuoli. La priorità è garantire la piena funzionalità e la sicurezza dei trasporti, elementi vitali per la vita delle isole.

Presso la Prefettura di Napoli è inoltre operativo un tavolo tecnico permanente, specificamente dedicato all'analisi e alla risoluzione delle criticità nei trasporti marittimi tra le isole di Ischia e Procida e i porti di Napoli e Pozzuoli. Questo organismo svolge un ruolo fondamentale nell'approfondimento tecnico delle problematiche, assicurando un contesto operativo stabile e continuo, essenziale per garantire la continuità e la sicurezza dei collegamenti isolani.