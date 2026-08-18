Il senatore e segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, ha recentemente pubblicato il suo nuovo libro, “Fare la Lega, agenda per il rinnovamento”. L’opera, come dichiarato da Romeo, intende raccontare il “grande desiderio di rinnovamento che viene proprio dalla base” del partito. La stesura e la pubblicazione del volume sono state accelerate in un “momento complicato” per la Lega, come ammesso dallo stesso autore.

Romeo, che ricopre anche il ruolo di capogruppo a Palazzo Madama, ha spiegato di aver concepito l’idea del libro dopo aver trascorso molto tempo a contatto con i militanti, raccogliendo le loro istanze e il bisogno di cambiamento.

Ha sottolineato la necessità di “consigli e suggerimenti utili per rilanciare il movimento” e ha avvertito che “i segnali degli ultimi tempi non possono essere ignorati”.

Le tensioni interne e il ruolo della base lombarda

La pubblicazione del libro di Romeo si inserisce in un contesto di accese tensioni interne alla Lega, in particolare tra la componente lombarda e la linea politica nazionale. Un recente direttivo della Lega Lombarda, convocato da Romeo prima della pausa estiva, si è trasformato in un confronto serrato sull’identità del partito e, a un certo punto, anche sulla sua leadership. Dirigenti lombardi hanno espresso la necessità di riportare al centro le tematiche storiche della Lega, quali autonomia, federalismo, buon governo e il ruolo degli amministratori locali.

Durante la riunione, è emersa con forza la richiesta che la Lombardia non si limiti a essere un mero esecutore di decisioni prese altrove, ma che il partito torni a distinguersi per le sue battaglie originali. La parola “territori” è stata richiamata come criterio politico fondamentale, mentre alcuni interventi hanno criticato la tendenza a inseguire temi propri di altre forze politiche, come la sicurezza, spesso associati a Fratelli d’Italia o a figure come Vannacci. Questa strategia, secondo i dirigenti, non permette alla Lega di vincere e la allontana da ciò che per trent’anni ne ha costruito il consenso.

La frase che ha attraversato l’intera riunione è stata: “La Lega deve tornare a fare la Lega”.

Dalle critiche sui contenuti si è passati a quelle sul metodo: ogni osservazione proveniente dai territori verrebbe interpretata come un attacco personale a Matteo Salvini. Esempi citati includono le richieste del governatore Attilio Fontana per maggiori forze dell’ordine in Lombardia e i richiami di Roberto Calderoli sull’importanza delle feste della Lega, entrambi oggetto di polemiche o critiche. La rivendicazione del peso della Lombardia da parte di Romeo stesso è stata letta come una sfida al segretario federale, rendendo difficile il dibattito interno.

Il problema, è stato ripetuto, non nasce nei palazzi, ma nelle province, e chi guida un territorio ha il dovere di riportarne le istanze, anche quelle più scomode.

Se la linea politica è in discussione, allora, secondo alcuni dirigenti, non si può escludere una riflessione su chi quella linea la guida. Il nome di Matteo Salvini è rimasto sullo sfondo, ma il ragionamento sulla leadership è stato pronunciato apertamente: “Se la Lega continua così, non funziona più. E se non funziona la Lega, perde tutto il centrodestra”.

La riunione si è conclusa poco prima delle 23, senza parlare di strappi imminenti. Tuttavia, il prossimo direttivo regionale, fissato per settembre a ridosso di Pontida, avrà un peso inevitabilmente maggiore. Dalla Lombardia è arrivata una chiara richiesta di cambiare direzione.

Il profilo di Massimiliano Romeo e la Lega Lombarda

Massimiliano Romeo è senatore della Repubblica e segretario della Lega Lombarda, una delle principali articolazioni territoriali del partito.

La Lega Lombarda ha storicamente rappresentato la componente regionale del movimento, svolgendo un ruolo centrale nell’elaborazione delle strategie politiche e nell’organizzazione delle attività sul territorio. Fondata alla fine degli anni Ottanta, ha avuto nell’autonomia regionale e nel federalismo i suoi temi fondanti, valori che continuano a essere richiamati nei momenti di confronto interno. La pubblicazione del libro di Romeo si inserisce in questo contesto di riflessione e discussione, con l’obiettivo di rilanciare il movimento attraverso il coinvolgimento attivo della base e la valorizzazione delle istanze territoriali.