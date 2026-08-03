Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha annunciato l'imminente rivelazione del candidato sindaco per Milano, una figura destinata a rappresentare il movimento nelle prossime elezioni comunali. Questa dichiarazione giunge in un momento di particolare fermento politico, amplificato dalla recente pubblicazione, sui profili social dello stesso Vannacci, di un sondaggio che lo vede sorprendentemente posizionarsi al terzo posto nel gradimento degli elettori milanesi. Con l'11,2% delle preferenze, Vannacci si colloca immediatamente dietro a nomi di spicco come Mario Calabresi, che ha raccolto il 13,5% dei consensi, e Pierfrancesco Majorino, il cui gradimento si attesta al 14%.

Il sondaggio, attentamente rilanciato da Vannacci, ha incluso un ampio ventaglio di personalità politiche, rappresentative sia del centrodestra sia del centrosinistra. Tra i nomi menzionati figurano Giovanni Bozzetti, Maurizio Lupi, Carlo Cottarelli, Giovanni Terzi, Silvia Sardone, Ferruccio Resta, Umberto Ambrosoli ed Elena Buscemi. Commentando il proprio inatteso posizionamento, Vannacci ha espresso una chiara sensazione di lusinga e gratitudine: “Pensare di essere il terzo candidato a cui i milanesi rivolgono le loro intenzioni di voto senza essere milanese, senza aver mai frequentato il capoluogo lombardo, senza aver mai ipotizzato la mia candidatura ed essendo apparso sulla scena politica da solo pochi mesi mi lusinga moltissimo.

Grazie per la fiducia”, ha dichiarato, sottolineando la spontaneità e l'impatto della sua recente ascesa politica.

Il profilo del candidato e la visione strategica di Futuro Nazionale

Vannacci ha delineato con precisione le caratteristiche del futuro candidato sindaco di Futuro Nazionale per la città di Milano. Ha descritto la persona come “un nome importante, una professionalità riconosciuta, una garanzia di efficacia ed efficienza che potrà esaudire le giuste aspettative di tutta la popolazione”. Questa scelta, ha spiegato il leader, si inserisce in una strategia ben definita e contrapposta ad approcci meno strutturati. “Mentre gli altri parlano, fanno nomi e poi li smentiscono, la buttano in caciara, Futuro Nazionale pianifica organicamente i prossimi impegni e costruisce seriamente le proprie falangi per mettersi al servizio dei cittadini”, ha affermato Vannacci, evidenziando l'intento di presentare un progetto politico solido e concreto per il capoluogo lombardo.

Il contesto delle dichiarazioni e le prospettive di alleanza

L'annuncio odierno si colloca nel solco delle precedenti dichiarazioni di Vannacci, che già nelle settimane scorse aveva manifestato l'intenzione di svelare il nome del candidato per Milano entro la fine di luglio, idealmente “prima degli ozi agostani”. Tale anticipazione era stata fornita durante una conferenza stampa di rilievo, che aveva segnato l'adesione a Futuro Nazionale di Luca Bernardo, figura già nota nel panorama politico milanese per essere stato ex capogruppo di Forza Italia e candidato del centrodestra per Palazzo Marino nelle elezioni del 2021. In quell'occasione, Vannacci aveva suggerito ai cronisti di “mantenere le orecchie dritte”, aggiungendo con enfasi che “nessuno riposerà ad agosto” e che l'“effetto sorpresa lo voglio mantenere stretto nelle mie mani”.

Per quanto concerne le possibili alleanze con il centrodestra in vista delle future consultazioni elettorali a Milano, Vannacci ha mantenuto una posizione di apertura, dichiarando di “non escludere nulla”, ma ha al contempo ribadito con fermezza che Futuro Nazionale “non negozia i propri principi”, sottolineando l'autonomia e la coerenza ideologica del movimento.