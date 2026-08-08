Il progetto "Palermo Capitale", promosso da Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia, ha registrato un'ampia e inattesa partecipazione a pochi giorni dal suo lancio. Varchi ha espresso sui social il suo stupore per l'entusiasmo dei cittadini, segno della loro volontà di contribuire alla vita pubblica palermitana.

L'iniziativa si presenta come un "cantiere aperto" per chi ama Palermo e desidera offrire conoscenze e professionalità. Varchi ha specificato che l'obiettivo non sono le candidature, ma rimettere al centro la politica delle idee e dei programmi, per trasformarle in azioni concrete per il futuro.

Piattaforma digitale per le proposte

Per facilitare il coinvolgimento, è stato attivato il sito www.palermocapitale.eu, dove i cittadini possono inviare riflessioni e proposte. Varchi ha invitato tutti a partecipare, per riportare Palermo alla sua dimensione naturale di capitale dell'Euromediterraneo. Un incontro di persona è previsto a settembre.

Il progetto prevede la formazione di gruppi di studio e laboratori, aperti a chi ha proposte per il futuro. L'obiettivo è superare le emergenze e delineare una nuova fase di sviluppo per Palermo.

Varchi candidata a sindaco: il contesto politico

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle prossime elezioni comunali. Fratelli d’Italia ha rilanciato la candidatura di Carolina Varchi a sindaco di Palermo, come confermato da Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo del partito.

La candidatura è alternativa al Partito Democratico, in linea con la strategia nazionale.

La piattaforma online e gli incontri diretti sono visti come strumenti essenziali per raccogliere idee e costruire un programma elettorale condiviso, coinvolgendo la cittadinanza nella definizione delle linee guida per la futura amministrazione.