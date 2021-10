Al via domenica 17 e lunedì 18 ottobre il ballottaggio nella Capitale tra il candidato di centro-sinistra Roberto Gualtieri e quello di centro-destra Enrico Michetti. Urne chiuse alle 15:00 di lunedì, e se il distacco tra i due sarà netto, già nel tardo pomeriggio si potrà sapere il nome del nuovo Sindaco di Roma. Carlo Calenda, leader di Azione e candidato alla corsa al Campidoglio nel primo turno, ha espresso il suo personale sostegno a Gualtieri. Virginia Raggi, sindaca uscente del M5S, ha fatto sapere che non darà indicazioni di voto ai suoi elettori.

Vero ago della bilancia sarà l’astensionismo, già elevato nella precedente tornata. Intanto i due candidati si sono confrontati in un duello tv a ‘Porta a Porta’ in replica questa sera su SkyTG24.

Calenda ha annunciato il suo voto per Gualtieri, la Raggi non dà indicazioni

Carlo Calenda, leader di Azione, candidato per la lista ‘Calenda Sindaco’, ha registrato al primo turno una percentuale di voti pari al 19,81% di voti. Nelle sue dichiarazioni ha fatto sapere che voterà per Gualtieri, pur senza accordi ed apparentamenti ed ha definito Michetti "Un Raggi al maschile" che dice cose "Un po’ populiste e un po’ antipolitiche". Nei suoi pronostici il vincitore assegnato è Roberto Gualtieri. Al contrario, Virginia Raggi, ex Sindaca di Roma, che ha portato a casa il 19% dei consensi, classificandosi in terza posizione, ha annunciato che non darà indicazioni di voto.

Ago della bilancia l’astensionismo, in ogni caso il vincitore avrà più di due municipi contro

Vero ago della bilancia sarà però l’astensionismo, che già al primo turno ha visto un calo di circa 200 000 elettori rispetto al 2016 a Roma. In ballo ci sono le sorti della maggior parte dei Municipi nei quali i candidati hanno uno stacco di pochi punti percentuali.

In particolare, il tasso di astenuti potrebbe essere fatale nel Municipio XV e XIII. In altri territori i risultati sembrano invece essere più precisi e in ogni caso il Sindaco entrante avrà almeno due o più municipi all’opposizione. Più elevata sarà questa cifra, più difficile si renderà il governo della città.

Il confronto in diretta Rai tra Gualtieri e Michetti: diversi i temi trattati, dalla sicurezza al PNRR

La trasmissione Rai ‘Porta a Porta’, condotta da Bruno Vespa, ha organizzato un confronto in diretta televisiva tra i due candidati in corsa, Michetti e Gualtieri. Durante la puntata, che andrà in replica questa sera a SkyTG24, i temi centrali intorno ai quali gli sfidanti hanno dibattuto sono stati: lo smaltimento dei rifiuti, la gestione dei finanziamenti del PNRR e la sicurezza della città. Gualtieri ha attaccato l’avversario sul punto ‘sicurezza’, sottolineando la presenza di esponenti di CasaPound nelle sue liste. Michetti ha accusato la Regione Lazio e Zingaretti di essere responsabili dell’emergenza rifiuti e Gualtieri di non aver fatto nulla per Roma quando era Ministro dell’Economia.