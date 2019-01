Advertisement

È una notizia delicata quella che Vincenzo D'Anna, il presidente dell'Ordine dei Biologi, ha comunicato tramite un articolo sul noto quotidiano Il Tempo. L'argomento riguarda una ricerca che avrebbe rilevato oltre 400 casi di encefalomielite acuta disseminata, episodi correlati all'uso dei vaccini. Un numero importante che non può essere silenziato e che per tutti questi anni è sparito dai dibattiti scientifici e viene alla luce solo dopo cinque anni dagli studi che avrebbero trovato le evidenze scientifiche.

Il caso in questione non è una strategia dei "No Vax" per contrastare i vaccini: lo studio è stato reso possibile [VIDEO]da finanziamenti pubblici e poi è stato lasciato nel dimenticatoio.

Nel mentre, le ricerche sui vaccini, in programma o già in corso all’Istituto Superiore di Sanità, hanno subito un'interruzione dopo l'allontanamento e la sostituzione dell'ex presidente Oleari. Al dottor Oleari, nominato tramite concorso dal vecchio governo Monti, è subentrato il professor Walter Ricciardi, il quale, secondo D'Anna, sarebbe stato incaricato dall'ex ministro della Salute Lorenzin.

Lo studio

La ricerca, pubblicata nel 2013 su EpiCentro, portale di epidemiologia dell'ISS, è il primo resoconto che traccia in maniera accurata, le caratteristiche dell'epidemia di encefalomielite acuta disseminata post-vaccinica. È una vera e propria analisi delle segnalazioni della patologia in seguito alle vaccinazioni ed il suo autore è il dottor Paolo Pellegrino dell'Unità di Farmacologia clinica dell’Azienda ospedaliera Luigi Sacco di Milano.

Il portale su cui è stata pubblicata rientra in una rete internazionale detta Vaccine Safety Net e gestita dall'Oms: il suo scopo è quello di offrire ai sanitari e alle istituzioni di salute pubblica un diretto accesso a informazioni scientifiche corrette ed affidabili, che vertano sulla sicurezza dei vaccini. La rete diffonde notizie nelle lingue di tutte le nazioni. Sono stati rilevati 199 casi di encefalite acuta disseminata grazie al VAERS, il reporting database americano, e 205 da EudraVigilance, che vigila sulla sicurezza dei farmaci europei.

L'encefalite acuta disseminata

La patologia del sistema nervoso causa un'infiammazione con conseguente demielinizzazione del SNC; studi pregressi avrebbero evidenziato la sua comparsa a seguito di vaccini contro il morbillo ed epatite B, dopo l’esavalente, il vaccino contro meningococco, influenza e HPV (Papilloma virus). Lo studio ha evidenziato per la prima volta le caratteristiche della patologia e, rispetto a studi precedenti, si è osservato che la stessa interessa ogni fascia d'età.

Sono i vaccini anti-influenzale e quello anti Papilloma Virus ad essere correlati in maggior misura alla reazione avversa. La ricerca si conclude dicendo che i casi di encefalite post-vaccinica potrebbero essere sottostimati proprio perchè l'interesse per questo tipo di evento negativo è andata scemando col tempo.

Perchè lo studio è sparito?

E' una domanda obbligatoria a questo punto: qual è il motivo dell'insabbiamento di questo studio interessante e per diverso tempo anche in mostra sul portale internazionale? Gli addetti ai lavori hanno avuto accesso alla notizia ma sembra che sia stato completamente ignorato per molti anni. D'Anna ritiene che si dovrebbe vigilare su tutti gli eventi avversi, come richiesto dagli enti internazionali, così come dovrebbero essere fornite delle risposte sull'esatta composizione dei vaccini, sicuramente efficaci, [VIDEO]ma di cui dobbiamo saperne di più.