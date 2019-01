Annuncio

Salmonella nel latte in polvere per neonati. L’allarme alimentare [VIDEO] sarebbe stato divulgato a livello europeo in seguito alle notizie di una infezione, rilevata per il momento solo in Francia e causata dal batterio della salmonella che avrebbe fatto scattare il ritiro, a scopo precauzionale, di 400.000 lotti di latte in polvere. Allo stato attuale, anche se non risultano lotti spediti verso l’Italia, il ministero della Salute italiano ha comunque approfondito contatti con la Commissione europea e in parallelo con le preposte autorità francesi, per raccogliere ulteriori informazioni sui lotti e i Paesi interessati al problema.

Latte in polvere contaminato dalla salmonella: di cosa si tratta

L'agenzia per la salute pubblica francese ha reso noto quattro casi di infezione provocati dal virus della salmonella.

Le infezioni virali avrebbero colpito, in particolare, bambini che avevano consumo latte di riso e creme dessert a base latte a marchio Modilac confezionati dall'azienda Sodilac con sede in Spagna. Allo stato attuale le Autorità francesi non hanno ancora comunicato al RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), l'inserimento dell’Italia nell’elenco dei Paesi destinatari dei lotti ritenuti non idonei al consumo perché contaminati da salmonella. Le autorità francesi hanno inoltre comunicato di aver richiamato, in via precauzionale, anche il latte a marchio Picot AR, fabbricato nello stesso stabilimento spagnolo nel quale viene prodotto provengono i prodotti richiamati a marchio Modilac.

Latte in polvere: le raccomandazioni dello sportello dei Diritti dei consumatori in Italia

L'allerta alimentare [VIDEO] sul latte in polvere, in particolare, sarebbe scattata dopo accertamenti avvenuti in territorio francese, in seguito a quattro casi di infezione da ‘Salmonella poona’ riscontrata in bambini e legata all’ingestione di latte e dessert per l’infanzia a marchio Modilac.

A tal proposito, lo Sportello dei Diritti dei consumatori e nello specifico il presidente Giovanni D’Agata, raccomanda ai consumatori di prestare massima attenzione in seguito alla registrazione degli episodi di salmonella riscontrata in bambini che avevano consumato prodotti di nutrizione infantile a marchio Modilac. Chi fosse interessato alla tipologia del latte e dei dessert e del numero dei lotti coinvolti al richiamo alimentare, potrà accedere al sito del Ministero della Salute francese dove è stato pubblicato l’elenco specifico e dettagliato dei prodotti interessati all’allerta e che, secondo le indagini commerciali, potrebbero essere stati venduti anche online.