La United Airlines ha adottato una politica di ferro: 593 dipendenti su 67 mila complessivi che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid-19 verranno licenziati. "Una decisione difficile, ma mantenere la nostra squadra al sicuro è sempre stata la nostra priorità", ha annunciato la compagnia.

La decisione

La United Airlines, già all'inizio di agosto, aveva annunciato la decisione di rendere obbligatorio per i dipendenti il vaccino contro il Covid-19. Solo un 3% dei 67 mila dipendenti ha presentato esenzioni di tipo medico e religioso, come è previsto dall'Agenzia federale nell'applicazione delle leggi contro la discriminazione sul posto di lavoro.

Dei restanti dipendenti, solo 593 non hanno presentato prova di essersi vaccinati e per loro verrà avviata una procedura di licenziamento.

Inizialmente, la United Airlines aveva stabilito di mettere i dipendenti in congedo non retribuito a partire dal 2 ottobre, ma ha deciso di posticipare la decisione al 15 ottobre.

Altre compagnie aeree

Le soluzioni adottate dalle altre compagnie aeree statunitensi in materia di vaccinazioni sono varie. La Delta Air Lines, ad esempio, non richiede la vaccinazione obbligatoria ai propri dipendenti, ma ha stabilito che, a partire da novembre, il personale non vaccinato pagherà un supplemento mensile di 200 dollari per aderire al piano sanitario dell'azienda. La compagnia ha affermato che da quando è stata adottata questa decisione, il numero dei dipendenti vaccinati è all'82% rispetto al 72% di luglio.

Altre compagnie aeree, tra cui la Southwest Airlines e l'American Airlines Group, hanno deciso di non rendere obbligatoria la vaccinazione, ma di limitarsi a incoraggiare i propri dipendenti a vaccinarsi.

In una lettera scritta dal sindacato dei piloti dell'American Airlines al governo federale si avanza la proposta, a fronte del 70% di piloti vaccinati, che anche coloro che non risultino vaccinati possano comunque volare a patto che effettuino regolarmente dei test.

La situazione negli Stati Uniti

Il 9 settembre il presidente Biden [VIDEO] ha annunciato l'obbligo per le aziende con più di 100 dipendenti di richiedere la vaccinazione ai propri dipendenti. L'amministrazione ha stabilito pesanti multe per chi non dovesse attenersi alla disposizione, fino a 13.600 dollari e, in alternativa al vaccino, ha reso obbligatorio effettuare test settimanali.

Nonostante la campagna vaccinale, gli Stati Uniti si trovano ancora una volta stretti nella morsa del virus, registrando ancora oggi una media di circa 2000 morti al giorno, come non accadeva da marzo 2021.